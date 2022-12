Une vidéo de 20 minutes montre quelques-uns des éléments qui ont été coupés de Fallout 4 , avec une partie du contenu qui aurait pu être intéressante à jouer dans la version finale. On doit la vidéo à la chaine YouTube Alternative Gaming Channel. Notons tout de même que ce n'est pas une spécificité du RPG de Bethesda et qu'il s'agit même d'une pratique très courante dans l'industrie, car il y a souvent des choses que les développeurs n'ont pas la possibilité de peaufiner avant la sortie ou qui se révèlent finalement "inutiles" pour le bon déroulement de l'histoire.

Fallout 4 et le contenu "perdu"

Entre autres choses, il y a de nombreuses lignes de dialogues, des personnages coupés de Vault 118, y compris des robots Mr. Handy, et plein d'autres surprises. Cerise sur le gâteau on peut y avoir aussi une goule géante à combattre. La goule étant LA créature de Fallout 4, voilà qui aurait pu plaire aux joueurs.

La vidéo a en plus l'intérêt de découper le tout en plusieurs parties avec des annotations pour comprendre quels sont les éléments nouveaux/coupés par rapport au jeu définitif. Un beau programme de découverte pour les amateurs.

Fallout 4 est disponible sur PC, PS4 et Xbox One, et des versions PS5 et Xbox Series X/S sont en développement pour 2023. De quoi se replonger dans l'univers post-apo une dernière et ultime fois.