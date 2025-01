Fallout 4 va cette année fêter son 10ème anniversaire (oui, déjà...). Alors qu'il a reçu il a quelques mois un patch « next-gen » pour accompagner l'énorme engouement autour de la première saison de la série Fallout de Prime Video, l'idée d'un Remaster de ce quatrième opus par Bethesda semble pour l'instant très peu probable. Mais la célèbre chaîne YouTube Digital Dreams nous prête à rêver d'un tel futur dystopique avec une vidéo du jeu qui fait vraiment l'effet d'une bombe visuelle.

Les graphismes de Fallout 4 poussés à leur niveau de radiation maximal

Malgré les nombreux problèmes engendrés par son patch « next-gen » (surtout sur PC), Fallout 4 en a profité pour se refaire une petite beauté et se mettre à la page notamment sur PS5 et Xbox Series. Depuis, les moddeurs ont eu tout le temps d'adapter leurs créations à cette nouvelle version, et même en améliorer certains. Tel est notamment le cas s'agissant des mods graphiques tels que les fameux ENB et Reshades.

Digital Dreams nous l'illustre de fort belle manière avec une version qu'il indique « ultra moddée » de Fallout 4. Grâce à divers mods pour améliorer les textures du jeu, les effets de lumière, Ghost ENB et son fameux Reshade Beyond All Limits Raytracing, il nous régale les yeux avec une version du jeu qui n'a pas à rougir de titres plus jeunes. Le résultat pourrait ainsi à s'y méprendre s'apparenter à un Remaster officieux, et cela laisse rêveur quant à ce que pourrait donner Fallout 5. Même si celui-ci ne devrait malheureusement pas sortir avant de très longues années. Pour rappel, Bethesda planche actuellement sur The Elder Scrolls 6, ainsi que sur un potentiel second DLC pour Starfield. Un Remake sous Unreal Engine 5 de The Elder Scrolls 4, par le studio Virtuos, doit également sortir plus tard dans l'année.

Pour faire tourner Fallout 4 dans de telles conditions, il convient toutefois de disposer d'un PC particulièrement puissant. En l'occurrence, Digital Dreams utilise une machine équipée d'une RTX 4090, d'un Ryzen 9 7950X et de 32 Go de RAM DDR5 cadencés à 3 200 MHz.

Source : Digital Dreams sur YouTube