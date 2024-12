Sorti en 2015, Fallout 4 est un classique incontournable pour les amateurs de RPG post-apocalyptiques. Mais aujourd'hui, grâce à une communauté de moddeurs passionnés, le jeu prend une nouvelle dimension. La chaîne YouTube Digital Dreams a récemment dévoilé une vidéo impressionnante où Fallout 4 est transformé grâce à 1170 mods, combinés à des effets de Ray Tracing. Le résultat ? Un jeu qui semble tout droit sorti de la nouvelle génération.

Des visuels époustouflants pour Fallout 4

La vidéo, en 4K à 60 FPS, montre un Fallout 4 méconnaissable. Avec le Ray Tracing activé, les reflets, les ombres et la lumière naturelle sont sublimés. Les textures HD, et les effets météorologiques donnent une profondeur incroyable aux paysages du Commonwealth. Chaque scène, qu'il s'agisse des ruines urbaines ou des plaines désolées, devient un tableau vivant. La combinaison de la Sandlands Modlist et des presets ReShade pousse le réalisme encore plus loin. Ce Fallout 4 ultra-moddé rivalise sans problème avec les productions les plus modernes.

Ce niveau de détail visuel a un prix. La démo a été enregistrée sur un PC de pointe équipé d’une NVIDIA RTX 4090 et d’un processeur Ryzen 9 7950x. Une telle machine est essentielle pour maintenir des performances fluides en 4K tout en exploitant le plein potentiel des mods. Pour les configurations moins puissantes, il est toutefois possible d’ajuster les mods pour optimiser les performances. La communauté de moddeurs propose souvent des alternatives adaptées aux PC plus modestes.

Plus de 1170 mods pour réinventer le jeu

La meilleure partie ? Tous ces mods sont disponibles gratuitement. Digital Dreams met à disposition la liste complète des modifications sur des plateformes comme NexusMods. Vous pouvez ainsi recréer cette version impressionnante de Fallout 4 chez vous, à condition d'avoir une machine capable de supporter les améliorations. Bref, une belle config.

