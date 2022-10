Vous voulez oublier Fallout 76 à tout jamais en relançant une partie du grand classique Fallout 4 ? Une solution s'offre à vous.

Pour les 25 ans de la série, Bethesda prépare une grosse mise à jour du fantastique Fallout 4 à destination de la PS5, des Xbox Series X|S et du PC.

Prévue pour 2023, cette update gratuite aura de nouveaux modes graphiques pour augmenter le framerate du jeu ou encore la résolution en 4K. Au passage, les développeurs vont aussi corriger quelques bugs qui traînent et proposer du contenu pour le Creation Club Content.

Le Creation Club est une collection de contenus inédits conçus pour Fallout 4 et Skyrim. Cette collection comprend des objets, des capacités et un gameplay inédit créés par Bethesda Game Studios et des développeurs tiers considérés parmi les meilleurs créateurs de la communauté. Le contenu du Creation Club est entièrement compatible avec le jeu principal et ses extensions officielles.