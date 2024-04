Les projets de fans ultra prometteurs sur Fallout 4 sont légion, mais celui-ci pourrait les surclasser tous. Baptisé Project Arroyo, le mod entend en effet proposer une reproduction en 3D de l'absolument légendaire deuxième opus de la franchise post-apocalyptique iconique. Malheureusement, sa sortie semble encore très lointaine. Mais ses premières ébauches font clairement rêver.

Un Remake officieux de Fallout 2 très prometteur

Alors que la série Fallout bat son plein sur Prime Video, de nombreux projets autour de la licence post-apocalyptique sortent de leur Abri. Nous vous avions notamment déjà parlé de Cascadia, permettant de visiter pour la première fois dans la franchise une version dévastée de Seattle. Nous avons également Fallout London, attendu ce mois-ci. Des mods similaires et très ambitieux sont légion. Mais le plus excitant de tous est certainement celui permettant de joueur au deuxième opus pour la première fois en 3D.

C'est en tout cas l'objectif de Project Arroyo. Une équipe passionnée de moddeurs entend en effet reconstruire complètement Fallout 2 dans le quatrième volet, et donc complètement réadapter ce jeu originellement en vue isométrique. Vous l'aurez compris, la tâche est proprement colossale rien que pour les décors. Le mod avance donc doucement mais sûrement. Mais les vidéos de présentation partagées au fil du développement ne cessent de faire monter l'engouement à son sujet. Voyez plutôt.

Un projet aux ambitions atomiques

Non content de vouloir reproduire les décors de Fallout 2 en 3D, Project Arroyo entend rendre entièrement hommage à ce titre intemporel. Tous les personnages du jeu, toutes les options de dialogue et toutes les situations, même les plus immorales, seront réadaptées sur Fallout 4. Même des éléments supprimés du jeu de base et d'autres secrets seront présents sur le mod.

Un travail absolument colossal, qui sortira d'abord en version anglaise, avant d'être intégralement traduit plus tard. Mais encore faut-il que les moddeurs arrivent au bout de ce chantier proprement atomique. Malheureusement, ils n'ont pour l'heure pas de date de sortie à annoncer en ce sens. Mais nous garderons certainement un œil très curieux et excité sur l'avancement de Project Arroyo, possiblement l'un des mods les plus prometteurs jamais produits autour des jeux Fallout.