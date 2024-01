Et si un remaster de Fallout 4 venait à voir le jour ? On a une idée de ce que ça pourrait donner visuellement, et c'est une claque. Ce serait parfait pour attendre le cinquième opus.

Fallout fait partie des grosses cartouches de Bethesda. Malheureusement, il vaut mieux se montrer patient avant d'avoir des nouvelles du 5. Ce dernier ne sortira pas avant - au moins- quelques années. Il ne faut donc pas être pressé. Entretemps, est-ce qu'un remaster du quatrième opus pourrait être mis sur pied ? Pour l'instant, ce n'est pas sûr, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une idée du rendu. C'est ce qu'une chaîne Youtube a voulu nous montrer, et attention, ça en met plein les yeux.

Un remaster de Fallout 4, voilà ce que ça pourrait donner

Cette vidéo un peu particulière, on la doit à Digital Dreams. Ici, Fallout 4 a été gavé de mods, avec un chiffre qui dépasse les 300. Du coup, ne vous attendez pas à des visuels similaires à ceux du jeu de base. On en est loin, et c'est bien normal. En l'occurrence, la plus grosse amélioration, du moins celle qui est le plus mise en avant, c'est l'ajout du ray tracing. Dans le cas présent, on a affaire au « Complete Ray Tracing shader preset » qu'on doit à l'utilisateur Nice Guy. Si vous êtes intéressé, on préfère vous avertir, il faut mettre la main au portefeuille.

Que ce soit au niveau de la lumière, des reflets ou d'autres paramètres comme l'occlusion ambiante, c'est tout simplement magnifique. En plus, on peut savourer ça grâce à une vidéo en 8K, et ça va en faire rêver plus d'un. En particulier pour le ray tracing, puisque Fallout 4 n'y aura sûrement pas droit de sitôt. Ceci dit, Bethesda planche toujours sur la prochaine mise à jour qui sera octroyée pour les versions PS5 et Xbox Series X|S du jeu. Néanmoins, de ce côté-là, l'avenir n'est pas tout rose. Du moins, pour le moment, puisqu'il ne faut pas être pressé.

La mise à jour sur PS4 et PS5 repoussée

En effet, l'update graphique a finalement été repoussée en 2024, sans plus de précision. Voici ce qu'on avait pu lire : « merci pour votre patience pendant que l’on travaille sur la mise à jour next-gen de Fallout 4. Nous savons que vous êtes aussi excités que nous ! Mais nous avons besoin d’un peu plus de temps et avons hâte de retourner dans le Commonwealth en 2024 ». Il ne reste plus qu'à espérer qu'elle soit déployée en parallèle de l'arrivée de la série sur Prime Video le 12 avril 2024. En tout cas, force est de constater que la licence n'est pas prête de passer l'arme à gauche.