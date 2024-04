Avec son patch « next-gen », Fallout 4 surfe sur la vague du succès de la série d'adaptation sur Prime Video. Celui-ci permet d'offrir, 9 ans après sa sortie, une version native pour les consoles PS5 et Xbox Series, avec tout ce que cela implique. Pour celles et ceux disposant déjà du jeu sur PS4 ou Xbox One, ce passage à la génération suivante est pour rappel gratuit. Le jeu est-il plus beau sur la génération actuelle ? La réponse peut ne pas paraître évidente au premier coup d'œil.

Fallout 4, un jeu digne des consoles PS5 et Xbox Series ?

Avec ce patch majeur, Fallout 4 entend proposer tout ce que l'on est censé attendre sur PS5 et Xbox Series. À savoir un mode Performance favorisant la fluidité, et un mode Qualité favorisant une résolution élevée. Compte tenu du fait que le jeu est sorti en 2015 et que les consoles actuelles sont nettement plus puissantes qu'à l'époque, les 60 FPS constants devraient être assurés dans les deux cas.

Mais Fallout 4 en a-t-il profité pour s'offrir également un lifting graphique ? C'est là que le bât blesse. Mise à part une amélioration notable sur la netteté, la vieillissante version du Creation Engine utilisée par Bethesda sur le titre sorti en 2015 n'a pas ce qu'il faut dans le ventre pour afficher des graphismes foncièrement plus beaux. Ceci étant dit, le titre a également reçu un florilège de correctifs. En l'état, Fallout 4 se présente donc dans sa meilleure version... sur consoles. Ce quand bien même plusieurs bugs n'ont pas encore été corrigés. Vous trouverez ci-dessous une comparaison entre les versions PS4 et PS5, courtoisie de nos confrères chez Push Square.

Tel n'est malheureusement pas le cas sur PC, où le patch next-gen a apporté plus de problèmes que de solutions. Des mods massivement utilisés, en place depuis des années, y sont désormais incompatibles. Et les ajouts de la mise à jour sur le Creation Club relatifs à l'Enclave et à des armes loufoques sont bien insuffisants pour faire passer la pilule. Espérons donc que la situation autour de Fallout 4 se stabilisera rapidement, au risque de provoquer une catastrophe nucléaire auprès des fans de la première heure qui avaient envie de retourner sur le titre après l'engouement suscité par la série.