La mise à jour Next Gen pour Fallout 4 arrive, il est temps de préparer votre PS5 ou votre Xbox Series X pour l'accueillir. Voilà ce que l'on sait sur le sujet.

Avec l'adaptation télévisée de Fallout récemment diffusée sur Amazon Prime et acclamée par la critique, l'enthousiasme autour de l'univers Fallout est à son comble. Bethesda, l'éditeur du jeu, répond à cette montée d'intérêt en proposant une mise à jour de Fallout 4. Le tout pour les consoles de nouvelle génération. Avec la Next Gen Update. Voici ce que les joueurs sur PlayStation 5 et Xbox Series X|/S peuvent attendre de cette version revue et améliorée.

Quand sera disponible cette mise à jour de Fallout 4 ?

La mise à jour next-gen de Fallout 4 est prévue pour le jeudi 25 avril 2024. Soit ce jour à l'écriture de cette news. Bien que l'heure exacte de disponibilité n'ait pas été précisée, les expériences passées suggèrent que les nouveaux jeux sur le PS Store sont généralement lancés vers 18h00. La taille exacte du téléchargement de la mise à jour n'a pas encore été annoncée. Toutefois, étant donné que la version PS4 de Fallout 4 pèse environ 26 Go, et compte tenu des améliorations apportées, il est raisonnable de s'attendre à un fichier plus conséquent, surtout si l'on inclut les packs de DLC.

C'est quoi exactement ?

Bethesda a confirmé que la version next-gen de Fallout 4 sur PS5 et Xbox Series X/S offrira un support jusqu'à 60 images par seconde. Avec des résolutions améliorées en mode Performance et en mode Qualité. Ces améliorations devraient également inclure des corrections de stabilité et d'autres ajustements techniques. L'objectif est d'atteindre une performance fluide proche de la 4K.

La mise à niveau vers la version PS5 dépend de la manière dont vous possédez le jeu. Pour les copies numériques acquises via le PS Store, les joueurs pourront simplement rechercher Fallout 4 une fois la mise à jour disponible. Et télécharger la version PS5 sans frais supplémentaires. Ceux qui possèdent une copie physique devront insérer leur disque PS4 dans la console PS5. Et suivre les instructions pour télécharger la mise à jour gratuite. Bien que le disque doive rester dans la console pour jouer à la version PS5.

En résumé, cette mise à jour représente une opportunité significative pour les fans de Fallout 4 de redécouvrir le jeu avec des améliorations graphiques et techniques substantielles. Adaptées aux capacités des consoles de nouvelle génération.