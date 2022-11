On le sait sur PC il est possible de totalement métamorphoser un jeu vidéo pour le sublimer. Dans le cas de Fallout 4 c'est assez époustouflant. Voyez plutôt.

Une récente vidéo dévoile à quoi ressemble Fallout 4 lorsqu'il est joué avec plus de 300 mods installés, y compris le ray tracing, ce qui montre qu'il est vraiment possible de sublimer de vieux jeux avec un travail de longue haleine et beaucoup de motivation. D'autant que Fallout 4 n'était pas connu pour être un canon de beauté lors de sa sortie en 2015, bien au contraire.

Fallout 4 plus beau que jamais

On doit la vidéo à un certain Digital Dreams dont vous pouvez admirer le travail ci-dessous, le tout en 4K :

Ce condensé pour Fallout 4 inclut des mods météorologiques et environnementaux, ainsi que plusieurs mods pour les textures. Par contre il est à noter que cela tourne sur une grosse configuration à base de carte graphique RTX 3090 et de processeur Ryzen 9. Ce n'est donc clairement pas à la portée de tout le monde. Ce qui est dommage c'est la saturation des couleurs qui n'est pas forcément nécessaire et qui n'apporte pas grand chose en définitive. Le plus bluffant reste surtout le travail sur les textures et son mélange avec le ray tracing.

Ce type de mélange de mods est parfois à double tranchant car il mêle des travaux de plusieurs moddeurs qui n'ont pas la même vision artistique et cela peut créer un méli-melo sans rationalité faisant un peu perdre la saveur de la direction artistique originelle de Bethesda.

Avec Skyrim, Fallout 4 est probablement l'un des jeux qui reçoit le plus de mods car très facilement manipulable même par les développeurs en herbe. Raison aussi pour laquelle ce genre de jeu est encore joué de nos jours.

Que pensez-vous de ce mod pour Fallout 4 ?