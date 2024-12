Les fans de Fallout 4 vont adorer cette nouvelle. Un mod ambitieux créé par bp42s apporte à ce jeu culte l’une des fonctionnalités les plus mémorables de Fallout: New Vegas : le système de réputation. Cette nouveauté promet d’enrichir l’expérience en ajoutant plus de profondeur et de conséquences aux interactions avec les factions.

Le système de réputation inspiré de Fallout New Vegas

Inspiré de New Vegas, ce système permet aux factions de réagir dynamiquement à vos actions. Aider une faction renforce vos liens avec elle, tandis que des actes contraires à ses intérêts peuvent entraîner hostilité et représailles. Par exemple, aider les habitants de Diamond City peut améliorer vos relations, tandis que saboter les plans de l’Institut risque de déclencher leur colère.

Les conséquences sont variées et vont bien au-delà des simples dialogues. Une bonne réputation peut vous valoir des réductions chez les marchands ou même des cadeaux sous forme de caisses de ressources. À l’inverse, une mauvaise réputation peut entraîner des prix plus élevés, voire des attaques de la part de factions hostiles.

Des impacts concrets sur le gameplay

Le mod ne se limite pas à des interactions superficielles. Il modifie en profondeur le gameplay en intégrant des mécaniques qui récompensent ou punissent vos choix. Voici quelques exemples :

Avantages et bonus : une réputation élevée peut débloquer des perks uniques liés à chaque faction. Attention, ces bonus disparaissent si votre relation se dégrade.

: une réputation élevée peut débloquer des perks uniques liés à chaque faction. Attention, ces bonus disparaissent si votre relation se dégrade. Réactivité des PNJ : certaines factions, notamment militaires, vous salueront avec respect si vous avez gagné leur confiance.

: certaines factions, notamment militaires, vous salueront avec respect si vous avez gagné leur confiance. Système de crimes intégré : vos actes comme le vol ou l’intimidation affectent votre réputation, mais uniquement si vous êtes pris sur le fait.

De plus, ce mod est compatible avec la plupart des autres modifications et fonctionne parfaitement avec la mise à jour next-gen de Fallout 4. Une intégration fluide qui le rend accessible à tous les joueurs. Il est disponible sur ce lien.

