Les joueuses et joueurs de Fallout 4 ont du talent comme en témoigne London. Un mod amateur qui s'est transformé en jeu à part entière, et qui est en train de changer la vie de ses créateurs puisque ces derniers ont ouvert une société. Mais ce n'est pas tout. La Team Folon qui est à l'origine de London a même annoncé le développement d'un mod. « Ce DLC proposera à la fois du nouveau contenu et du contenu précédemment coupé que nous nous efforçons de restaurer ».

Quand des moddeurs améliorent la furtivité dans Fallout 4

Comme sur Skyrim ou même Starfield, les joueuses et joueurs de Fallout 4 un tant soit peu motivés sont capables de faire de belles choses avec la création de mods en tout genre. Dans les moddeurs prolifiques, il y a l'utilisateur de Nexusmods bp42s qui est particulièrement actif ces dernières semaines. Grâce à lui, et son mod Enhanced Movement, les mécaniques de mouvement de Fallout 4 ont été rajeunies.

Un autre mod gratuit Reputation enrichit le système de réputation et la manière dont les factions réagissent à vos actions. Et ça influence complètement le gameplay avec vos faits et gestes qui sont punis à la hauteur de vos choix. L'internaute, décidément très impliqué sur la scène modding de Fallout 4, a sorti « Stealthy Takedowns ». C'est quoi ? Un mod qui retouche la furtivité du jeu et qui implémente de nouvelles animations dynamiques. Après installation, la neutralisation d'un ennemi changera en fonction de l'arme équipée et de la perspective de la caméra.

Ainsi, les animations seront différentes si vous avez une arme au corps à corps ou un fusil par exemple. En sachant que si vous avez les mains libres, vous pourrez effectuer des takedowns encore plus furtifs. « La détection est calculée en fonction de la distance et du cône de vision des personnages proches. Si vous êtes bien cachés, vous ne serez pas remarqué par les amis ou les ennemis à proximité. Vous ne pourrez pas effectuer de takedowns sur des cibles ayant une armure assistée. Ou si vous êtes équipés d'une armure assistée ». Fallout 4 continue sa métamorphose avec ce mod gratuit. Une nouveauté qui devrait beaucoup plaire aux joueuses et joueurs qui préfèrent la discrétion. Pour avoir tous les détails et télécharger le mod, vous pouvez cliquer sur ce lien.

Source : bp42s.