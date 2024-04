La licence Fallout connaît un véritable regain grâce à la série Amazon Prime. Récemment ce sont plus de 5 millions de joueurs qui ont joué aux différents épisodes de la licence en une seule journée. Le mal aimé Fallout 76 est sans aucun doute celui qui profite le plus de cette nouvelle popularité, mais Bethesda avait prévu de surfer sur le succès de l’adaptation depuis longtemps. Quelques semaines après sa diffusion, la mise à jour next-gen de Fallout 4 est maintenant disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Voici ce qu’elle apporte, améliore et change.

Le patch next-gen de Fallout 4 disponible

Fallout 4 s’apprête à s’offrir une seconde vie. Attendue de pied ferme par les fans historiques de la licence comme les nouveaux, le patch next-gen est enfin disponible. Une mise à jour entièrement gratuite qui apporte son lot de nouveautés, à commencer par l’arrivée de versions natives du jeu sur PS5 et Xbox Series. Avec elles, les modes Performances et Qualité, proposant respectivement un framerate à 60fps, ou de meilleures résolutions.

Évidemment, les joueurs PC ne sont pas mis sur le carreau et peuvent profiter des mêmes améliorations et correctifs, avec en prime un accès aux mods facilité ainsi que la compatibilité avec les écrans larges et ultra larges et avec le Steam Deck. Les joueurs PS4 et Xbox One bénéficient également d’un patch gratuit forcément moins conséquent, mais qui apporte lui aussi son lot d’améliorations de stabilité, de connexion et des correctifs pour les quêtes. Les patch notes complètes ont été dévoilée quelques instants après le déploiement de la mise à jour. Vous pouvez retrouver notre traduction ci-dessous.

De nouvelles armures gratuites pour tous les joueurs de Fallout 4 ©Bethesda

Du nouveau contenu gratuit pour le jeu

Bethesda a clairement le grand jeu et va même jusqu’à ajouter du nouveau contenu gratuit pour tous les joueurs de Fallout 4. À commencer par un pack « Survivants de l'Enclave », la némésis de la Confrérie d’Acier comprenant les éléments suivants, en plus d’une nouvelle quête “Échos du passé” :

Apparences d'armes de l'Enclave

Apparences d'armures de l'Enclave

Fusil Tesla

Armure assistée Hellfire

Armure assistée X-02

Incinérateur lourd

Pour les amateurs d’armes, de nouveaux jouets sont également arrivés dans Fallout 4, dont le « Pack d'armes improvisées » comprenant tout un tas d’objets du quotidien transformés en pétoires mortelles. Cela va du lanceur de balles de baseball au un pistolet à clous en passant par… une tirelire cochon. Parfait pour sauver la veuve et l’orphelin ou semer la terreur dans la terreur dans le Commonwealth en riant. En parlant de terreur, diverses décorations d’Halloween pour votre ont également été ajoutées. Vous pouvez retrouver tout ce contenu gratuit de Fallout 4 directement dans le Creation Club.

Quelques armes inédites ont été ajoutées ©Bethesda

Patch notes de la mise à jour next-gen de Fallout 4

Changements et nouveautés

Versions natives sur PS5 et Xbox Series incluant des modes performance et qualité Mode performance : vise 60 Fps, une résolution en 4K et les paramètres standards reposant sur une mise à l'échelle dynamique de la résolution. Mode qualité : 30 FPS, résolution en 4K, les paramètres en ultra sans mise à l'échelle dynamique de la résolution Note : quand vous êtes connecté à un moniteur en 120HZ, le mode qualité visera alors les 40 FPS. Sur un écran à 1440p, la résolution de Fallout 4 sera à 1440p et 60 fps avec les paramètres en ultra.



Sortie sur l'Epic Games Store

Support des écrans larges et de l'ultra wide

Support du Steam Deck

Ajout d'un menu « Contenu Installé

Version PC de Fallout 4 uniquement

Résolution d'un problème empêchant les utilisateurs Windows de sauvegarder leur partie si leur nom contenait des caractères chinois, japonais ou cyrilliques.

PlayStation uniquement

Résolution d'un problème où la lumière du Pip-Boy restait allumée en lisant des holobandes

Résolution d'un souci demandant aux joueurs de libérer 0ko d'espace quand ils essayaient de sauvegarder et ce même s'il restait de l'espace libre.

Correction d'un crash qui survenait en chargeant une sauvegarde faite juste avant de mourir.

Résolution d'un problème pouvant empêcher Codsworth d'inspecter Shaun pendant l'intro.

Versions Xbox de Fallout 4 uniquement

Correction d'un problème qui survenait quand les joueurs retournaient dans le menu principal après s'être déconnectés de leur profil.

Résolution d'un crash qui se produisait quand les joueurs avaient débloqués pour les perks.

Les problèmes de lumière pendant une quête spécifique de Fallout 4.

En cas d'erreut BNET, les joueurs reviendront directement au menu principal plutôt que de devoir se connecter à nouveau.

Résolution d'un problème pouvant entraîner une chute de framerate importante quand un bidon d'essence prenait feu à cause d'un cocktail molotov.

Plusieurs artefacts visuels apparaissant quand la résolution dynamique était activée ont été supprimés

Bugs corrigés

Résolution d'un problème empêchant les joueurs japonais et chinois de se connecter à Bethesda.net (cela restaure également leur accès aux mods)

Correction d'un bug qui empêchait les données sauvegardées de se charger durant le prolongue.

Résolution d'un bug empêchant la porte de l'abri 111 de s'ouvrir lors de nouvelles parties.

Correction d'un problème empêchant l'une des missions de la quête « Hors du Temps » d'avancer.

Résolution d'un bug où Codsworth était en morceaux après un voyage rapide.

Corrrection d'un souci pouvant bloquer le joueur pendant un dialogue avec Preston Garvey.

Résolution d'un problème empêchant de sauvegarder automatiquement lors d'un voyager rapide avec une Armure Assitée.

Correction d'un bug à cause duquel du texte pouvait occasionnellement disparaître du menu du Creation Club de Fallout 4.

Résolution de plusieurs soucis textuels dans les crédits en japonais et en chinois.

Correction d'un problème de caméra après avoir utilisé un meuble ou un siège après une période prolongée.

Résolution d'un souci pouvant corrompre le système de Camp et entraîner des erreurs de calcul des ressources.

Correction d'un problème où la notification « Gain de niveau » apparaisssait même quand ce n'était pas le cas.

Correction d'un problème avec les mini-cartes des DLC.

Correction de soucis de flickering dans l'abri 111.

Améliorations de stabilité

Creation Kit