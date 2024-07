Dès sa sortie, Fallout 4 s'est démarqué des autres opus de la franchise postapocalyptique en mettant une grande emphase sur la construction de colonies. Cette mécanique intrinsèque du jeu a ensuite été renforcée par des DLCs, puis des mods. C'est justement ce point qui nous intéresse ici avec la création d'un fan qui a également le mérite de proposer un changement d'ambiance notable.

Suivez la lumière dans ce mod intrigant pour Fallout 4

Dans son ensemble, Fallout 4 a quelque peu déplu les fans en offrant une approche assez édulcorée de l'ambiance crasse des désormais légendaires premiers jeux, New Vegas étant l'opus « récent » s'en rapprochant le plus. Le DLC Far Harbor était cela dit une sympathique tentative d'offrir une atmosphère plus oppressante. Avec le mod Boon Island, Tenhats et shreddah4 tentent de proposer une expérience similaire, voire plus poussée, tout en tirant sur la corde sensible des fans de constructions de colonies.

Située justement entre Boston et Far Harbor, cette île s'inspire d'un lieu ayant réellement existé et au passé tragique. Notre personnage devra fatalement prendre un bateau développé pour l'occasion afin de s'y rendre, celle-ci abrite notamment un phare délabré. Nous y ferons la connaissance d'une vieille dame attendant son fils. Comme l'histoire de l'île dont elle s'inspire, Boon Island proposera ainsi une quête à la narration particulièrement glauque, et qui a le mérite d'être entièrement doublée. Mais il sera également possible d'y créer une colonie florissante.

Il s'agirait du premier chapitre d'un projet plus large pour Fallout 4 que les moddeurs appellent « Les Îles de Nouvelle Angleterre ». Il sera donc question à l'avenir de visiter d'autres îles inspirées de lieux historiques. Voilà en tout cas une série intéressante à suivre en attendant un certain Fallout 5, entre autres mods tout aussi prometteurs, comme celui du Remake du légendaire second opus. On pense également à London, une extension officieuse nous proposant de manière très originale de quitter les traditionnels États-Unis pour voir si les champignons sont plus radioactifs dans le Vieux Continent.