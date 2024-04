Le bug en question sur Fallout 4 traîne depuis un petit moment sur la version Xbox du jeu. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. D'autres bugs présents depuis le lancement du jeu en 2015 sont ceci étant dit toujours là. À moins que l'énorme patch next-gen en approche ne vienne enfin éliminer les derniers Radcafards encore sur les lieux ?

Fallout 4 reçoit une bonne dose de Stim-patch

Depuis l'énorme succès de la série Fallout, la licence phare de Bethesda a connu un regain d'intérêt pour le moins atomique. Les ventes et le nombre de joueurs actifs sur de nombreux titres ont pour ainsi dire explosé. Parmi les exemples les marquants, nous avons notamment le jeu mobile Shelter et Fallout 76. Le quatrième opus sorti en 2015 n'est pas en reste. Le 25 avril, il accueillera notamment un patch next-gen sur PC, PS5 et Xbox Series.

D'ici là, Bethesda s'est penché sur un bug concernant la version Xbox de Fallout 4. Sur celle-ci, il semblerait que les succès étaient mystérieusement bloqués depuis mars dernier. Un correctif a donc été appliqué, d'après le service d'assistance de Xbox. On constate en revanche de manière surprenante que seulement 37% des joueurs Xbox ont débloqué le succès indiquant qu'ils ont terminé le tutoriel du jeu. Soit peu de joueurs sont allés jusque-là, soit ce bug existe depuis beaucoup plus longtemps. Quoi qu'il soit, il devrait maintenant être de l'histoire ancienne.

Les bugs... les bugs ne meurent jamais

D'autres problèmes persistent ceci étant dit toujours sur Fallout 4 depuis sa sortie en 2015. Certains se sont même insinués sur Fallout 76 en 2018, les deux jeux partageant peu ou prou le même moteur et les mêmes systèmes. Parmi les problèmes qui n'ont jamais été résolus par Bethesda, on trouve notamment les contrôles sur PC bloqués en QWERTY dans le mode Construction. La plupart de ces bugs ont heureusement été corrigés par la communauté via des mods. À noter toutefois que l'utilisation de ces derniers... empêche de débloquer les succès. Sauf en passant, une fois encore, par un mod.

Plus que des apports next-gen, le prochain patch de Fallout 4 est donc surveillé au tournant s'agissant de faire le ménage au niveau des bugs. Malheureusement, pour les amateurs de modding, qui dit patch majeur dit incompatibilité manifeste des mods existants. Les moddeurs vont donc devoir remanier leurs créations. Cela a d'ailleurs coûté très cher à notamment un mod particulièrement attendu, aux allures d'extension majeure officieuse : Fallout London. Attendu normalement aujourd'hui, celui-ci a été reporté jusqu'à nouvel ordre, le futur patch next-gen de Fallout 4 risquant autrement de complètement le casser.