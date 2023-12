C’est déjà Noël pour les amoureux de RPG ou de Fallout. L’un des jeux les plus marquants de la licence et l’ensemble de ses DLCs sont gratuits et à conserver « à vie ».

Les bons plans s’enchaînent pour les joueurs PC. Régulièrement, les différentes boutiques leurs permettent de tester diverses productions, anciennes comme nouvelles, le temps de quelques jours, quand elle ne leur propose pas de les garder gratuitement. A ce jeu là, l’Epic Games Store est champion, avec un nouveau cadeau par semaine. Pendant quelques heures, la plateforme offre l’un des meilleurs jeux Fallout avec l’ensemble de ses extensions à absolument tout le monde et sans condition.

Fallout 3 et tous ses DLCs gratuits

Plus que quelques heures avant l’ouverture des cadeaux. Pourtant, les joueurs PC (ou ceux qui espèrent le devenir sous peu), sont déjà gâtés depuis quelques jours. L’Epic Games Store reconduit en effet son calendrier de l’avent annuel, permettant de récupérer une quinzaine de jeux gratuits à raison de un par jour. L’événement a commencé doucement, mais à l’approche du réveillon de Noël, la boutique des créateurs de Fortnite a décidé de frapper un grand coup en offrant l’un des meilleurs jeux Fallout avec l’ensemble de ses DLC, si ce n’est le meilleur (c’est selon les écoles). Jusqu’à ce dimanche 24 décembre 2023 à 16h59 précises, il est possible de récupérer Fallout 3 GOTY sur l’Epic Games Store.

Un beau cadeau à la durée de vie titanesque rien qu’avec le jeu de base, mais cette version contient l’ensemble des cinq extensions, la faisant grimper à des dizaines et des dizaines d’heures supplémentaires. Pour rappel, Fallout 3 vous plonge en plein coeur de la capitale des Wasteland où trônent encore certains des grands monuments des États-Unis en version post-apocalyptique. Ce grand monde ouvert, vous l’explorez au travers le regard tout frais d’un habitant de l’abri qui va découvrir la dure réalité de ces terres désolées afin d’essayer de retrouver son paternel. Vos choix façonneront l’histoire et même pour l’époque, Fallout 3 offrait une grande liberté et une énorme rejouabilité. Cette version Fallout 3 GOTY contient donc des histoires annexes normalement payantes, mais directement incluses avec ce jeu gratuit :

Opération : Anchorage

The Pitt

Broken Steel

Point Lookout

Mothership Zeta

Pour récupérer ce beau cadeau, rien de plus simple. Il suffit simplement de se rendre sur la page Epic Games Store de Fallout 3 GOTY et de se connecter avec son compte pour valider son panier. Si vous n’en avez pas encore, cela ne prend que quelques secondes et c’est entièrement gratuit. On rappelle que vous n'avez que jusqu'à ce 24 décembre à 16h59 pour mettre la main dessus, après quoi il redeviendra payant.