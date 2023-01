Fallout 2 est un jeu de rôle isométrique (en vue du dessus donc). Mais un développeur amateur a voulu tenter l'exploit d'en faire un FPS, histoire de faire patienter pour le prochain jeu de la licence. L'objectif est d'apporter à ce deuxième épisode une touche un peu plus moderne. Comme on a pu la vivre via un Fallout 3 ou Fallout 4.

Fallout 2 en vue FPS

Comme repéré par PCGamesN, Jonasz O, un utilisateur de Itch.io, a publié une première version de son remake de Fallout 2 , qui convertit le jeu isométrique en un jeu de tir à la première personne. Evidemment il réussit l'exploit de cette transformation en conservant les visuels de l'original. Comme le Fallout 2 d'origine d'ailleurs, les joueurs auront la possibilité de personnaliser leur personnage et d'utiliser le système VATS pour les combats. Mais avec ce remake de fan, les joueurs peuvent choisir de passer à l'action en temps réel. Le projet est toujours en développement et en phase alpha de développement, mais vous pouvez déjà jouer au jeu dans son état actuel via un navigateur Web sur la page Itch.io du moddeur. Ca rend l'expérience encore plus bluffante de cette façon.

Fallout 2 à l'origine.

Le remake FPS du fan.

En attendant une suite à Fallout New Vegas (voir la news en question) ou le cinquième épisode de la licence, il faudra se contenter de cela si vous êtes un fan de la saga. Car pour le moment il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent.