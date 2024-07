En développement depuis 5 ans, un Fallout 2 Remake créé par des fans sur Fallout 4 suscite beaucoup d'attente. L'équipe derrière ce projet très ambitieux de faire passer l'un des meilleurs jeux de la franchise de sa vue isométrique à la perspective que l'on connaît aujourd'hui entend rendre un vibrant hommage à ce véritable monument vidéoludique. Cela se manifeste dans les moindres détails, comme on peut le voir dans ce nouvel aperçu.

Nom d'un Pip-Boy, Fallout 2 Remake s'annonce prometteur

Autrement appelé Project Arroyo, Fallout 2 Remake s'annonce comme une véritable lettre d'amour de fans du jeu pour les fans du légendaire titre d'Interplay et Black Isle Studios sorti en 1998. Pour l'heure uniquement développé sur PC, il devrait arriver dans un futur plus ou moins proche dans une version indépendante sur Steam. Il sera toutefois nécessaire de disposer de Fallout 4 pour en profiter. L'équipe derrière le projet a toutefois encore bien du pain sur la planche, l'entreprise de recréer entièrement le jeu dans une nouvelle perspective avec un respect méticuleux étant clairement un énorme chantier.

Fallout 2 Remake se veut en tout cas la reproduction la plus fidèle possible du jeu original sur le moteur du quatrième opus. Pour aider les fans à patienter, les développeurs ont ainsi partagé un aperçu de l'iconique Pip-Boy tel qu'on peut le voir dans le jeu original. Le modèle du second opus a ainsi entièrement été recrée avec une petite touche moderne, et ce sans passer par un mod déjà existant. Comme dans les derniers jeux de la franchise, notre personnage pourra y accéder sans transition en levant le bras.

L'équipe derrière Fallout 2 Remake précise toutefois qu'il ne s'agit que d'un petit teasing en attendant leur prochaine vidéo pour présenter l'état d'avancement du développement. Ce Pip-Boy recréé à la main occuperait en tout cas une partie importante de celle-ci. Les développeurs n'ont toutefois pas précisé quand ladite vidéo sera disponible, mais on surveille évidemment ça de près, notre ordinateur de poignet à portée de main.