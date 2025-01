En attendant la sortie dans un futur plus ou moins lointain d'un Remake très ambitieux à venir sur Fallout 4 et créé par des fans, ceux-ci se fendent d'une jolie surprise gratuite.

Après l'excellent Fallout London, de nombreuses créations de fans à venir dans l'univers post-apo cultes sont à surveiller. Parmi ceux-ci, Project Arroyo, un remake du légendaire second opus sur le moteur du quatrième épisode. Même si celui-ci n'est pas encore près de sortir, ses créateurs font un sympathique cadeau aux fans pour les aider à patienter.

Cadeau nostalgique en attendant le Remake officieux de Fallout 2

Le 4 juillet dernier, l'équipe de moddeurs derrière Fallout 2 Remake souhait célébrer la fête nationale américaine en teasant sa recréation du Pip-Boy (l'ordinateur que les Résidents d'Abri portent à leur poignet) du jeu original avec le moteur du quatrième opus. Avance rapide jusqu'à janvier, où ceux-ci ont annoncé sa mise à disposition sous la forme d'un mod indépendant. Baptisé justement Project Arroyo - Pip-Boy 2000, et disponible également sur Xbox dans une version « Lite », celui-ci vient donc remplacer l'apparence du Pip-Boy du quatrième opus.

Naturellement, ce mod sera ensuite directement intégré dans le plus large mod principal qu'est Project Arroyo, le Remake officieux de Fallout 2. Voici en tout cas un moyen de s'immerger dans l'ambiance du mod à venir, en attendant sa sortie. Le projet semble en tout cas avancer à bon rythme, contrairement hélas à un autre Remake ambitieux pour l'instant annulé jusqu'à nouvel ordre : Vault 13, le fan-Remake du tout premier opus de la licence.

Parmi les autres mods très prometteurs à surveiller dans l'univers de Fallout, on peut heureusement notamment citer Nuevo Mexico pour New Vegas, ou encore Cascadia. Les fans auront en tout cas de quoi patienter d'ici à la sortie a priori encore très (trop ?) lointaine de Fallout 5. Dans la même veine, un certain Atomfall à venir en mars, développé par le studio derrière la licence Sniper Elite, pourrait aussi valoir le détour.

Sources : Nexus Mods ; Bethesda Mods