Nintendo et Hal Laboratory (Kirby et le monde oublié) annoncent Kirby's Dream Buffet. Un nouveau jeu Switch à partager à plusieurs qui ressemble beaucoup à Fall Guys.

Surprise ! Nintendo annonce un nouveau jeu avec la petite boule rose, Kirby's Dream Buffet. On pourrait presque croire à un spin-off de Fall Guys : Ultimate Knockout.

Kirby's Dream Buffet, un Fall Guys-like exclusif à la Switch

Kirby's Dream Buffet est un jeu multijoueur de Hal Laboratoy, les développeurs de Kirby Star Allies ou encore Kirby et le monde oublié. Le thème ? La nourriture bien entendu. Le concept ? Dévaler les niveaux ultra colorés en engloutissant des fraises pour grossir afin d'aller plus vite et de percuter davantage les autres, ou des snacks qui sont des pouvoirs.

Gobez des fraises pour grandir et dévaler les pentes encore plus vite. À la fin de la course, le Kirby le plus imposant remporte la victoire ! Attrapez les boîtes à snacks sur le parcours pour obtenir de délicieux snacks de pouvoirs qui vous permettront de prendre ou garder la première place !

Chaque partie est divisée en plusieurs manches, quatre ici, avec des joueurs qui doivent également franchir des obstacles. Tout en sachant qu'à la fin, il n'y a qu'un vainqueur. Oui, c'est vraiment Fall Guys. Les différences ? Les parties limitées à quatre joueurs, et le fait que ce nouveau titre Kirby peut être joué en local comme en ligne.

Cette nouvelle entrée de la franchise s'adressera à divers profils. « Le gameplay accessible aux joueuses et joueurs de tous niveaux, tout en permettant à celles et ceux qui ont le goût de la compétition amicale de satisfaire leur appétit ».

Le jeu sera disponible uniquement sur l'eshop de la Nintendo Switch dans le courant de cet été 2022.