Animal Crossing et Story of Season ont eu un fils, il s'appelle Faefarm et ça arrive très, très vite. Une petite bulle d’air frais entre deux TPS ultra bourrins, on ne dit pas non.

Le Summer Game Fest 2023 était une fois encore chargé en annonces. Une date de sortie pour Marvel's Spider-Man 2, un sublime trailer pour Final Fantasy 7 Rebirth, du gameplay ultra violent pour Mortal Kombat 1 ou encore de grosses surprises comme le jeu de James Carpenter. Mais entre toutes ces annonces s’est glissé un jeu bien plus intimiste, mais pas dénué d'intérêt pour autant.

Faefarm, la touche fraîcheur du Summer Game Fest 2023

Fils spirituel d'Animal Crossing, Stardew Valley ou encore Story of Seasons, Faefarm propose aux joueurs de s’occuper d’une exploitation. On pourra y cultiver des fruits, des légumes, mais aussi élever des animaux. Outre l’aspect farming, le jeu vous permettra de développer toute une composante sociale en vous laissant tisser des liens avec les habitants des environs. Une ville sera d'ailleurs accessible et ouvrira les portes de plusieurs boutiques et autres lieux publics où faire des rencontres, mais aussi des achats pour votre ferme et votre maisonnette. Animal Crossing like oblige, du housing sera de la partie.

Faefarm permet aux joueurs de concevoir leur maison comme ils le souhaitent, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le Système de Confort de Faefarm récompense les joueurs qui placent judicieusement des meubles et des décors spéciaux, améliorant ainsi chaque jour leur santé, leur endurance et leur mana. Plus votre maison sera confortable, plus vous débloquerez de récompenses !

Un Animal Crossing avec de l'exploration à faire en multi

Faefarm ouvrira également son univers aux explorateurs puisqu’entre les tâches quotidiennes, vous pourrez également aller vous balader pour découvrir les secrets que cache le monde d’Azoria. L’exploration sera également essentielle pour récolter des ressources qui seront par la suite utiles pour construire des objets utiles pour développer votre exploitation ou simplement pour décorer votre maison.

Cerise sur le gâteau, Faefarm sera jouable en coopération jusqu’à 4 joueurs. Le studio Phoenix Labs (Dauntless) a tenu à ce que Faefarm soit une véritable lettre d’amour au genre “farm sim”. Le jeu regorge donc de clin d'œil au genre, mais approfondi également un grand nombre de ses mécaniques. De nombreuses choses restent encore à découvrir.

Faefarm est attendu sur Nintendo Switch et PC le 8 septembre prochain.