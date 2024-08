Le studio britannique 22cans, dirigé par le célèbre créateur de jeux vidéo Peter Molyneux, connu pour ses œuvres comme Fable et Black & White, a récemment dévoilé son nouveau projet intitulé Masters of Albion. Ce jeu, qualifié de "god game", sera disponible sur PC via Steam. Bien qu'aucune date de sortie précise n'ait encore été annoncée.

Le retour du God Game pour le créateur de Fable

Masters of Albion souhaite se distinguer par une narration riche et complexe. Plongeant les joueurs dans un monde rempli de quêtes et de choix moraux. L'intrigue se déroule dans le royaume d'Albion (oui, comme dans Fable), un territoire marqué par des luttes de pouvoir, des trahisons et des intrigues politiques. Les joueurs incarneront une figure divine dotée de pouvoirs anciens et redoutables. Face à une menace magique qui refait surface après des siècles d'oubli. Ce retour de la magie menace de bouleverser l'équilibre fragile du royaume. Forçant les joueurs à démêler les mystères des mages et à vaincre un ennemi qui pourrait détruire la société telle qu'elle est connue.

Le gameplay de Masters of Albion est divisé en deux phases distinctes : la construction de jour et la défense de nuit. Pendant la journée, Albion se présente comme un paysage verdoyant et paisible. Où les joueurs devront s'atteler à la conception et à la fabrication de produits pour satisfaire les différentes factions du royaume. Il s'agira de produire de la nourriture pour le peuple. Des vêtements pour les seigneurs, et des armes pour le roi. Tout en développant l'infrastructure de leurs villes. Les joueurs pourront également personnaliser et améliorer les bâtiments grâce à un système de blocs innovant. Et ainsi accroître l'efficacité de leurs cités.

Deux salles, deux ambiances

Cependant, lorsque le soleil se couche, les joueurs devront protéger leurs villes des créatures menaçantes qui rôdent dans l'obscurité. Les nuits dans Masters of Albion apportent leur lot de défis. Avec des vagues d'ennemis comme des zombies, des loups-garous, et des trolls attaquant les fortifications. Pour se défendre, les joueurs pourront construire et armer des tourelles. Embaucher des héros pour mener la bataille, et utiliser des pouvoirs divins comme la foudre ou les lance-flammes pour repousser les assaillants. Bref, un jeu bien différent de Fable.

Source : 22cans