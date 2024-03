F1 Manager 2023 avait réussi à créer des étincelles avec ses graphismes de qualité en piste, une difficulté au niveau de l’expérience grâce à son IA et aux nombreux paramètres à prendre en compte pour dominer la course. Avec l’édition 2024, Frontier Developments en met déjà plein les yeux et compte bien surpasser les attentes des fans. Il introduit par exemple un système de création inédit.

F1 Manager 2024 met la barre très haute

Eh oui, F1 Manager 2024 a enfin été annoncé, mais il a déjà placé la barre très haute. Comme à chaque édition, le soft propose davantage de voitures et des courses de plus en plus complexes. Toutefois, cette année, il va plus loin : pour la toute première fois dans l’histoire du titre de simulation, les joueurs pourront monter et entraîner leur propre équipe vers la victoire. Si les plus grandes écuries du sport automobile sont toujours présentes à l’instar de McLaren ou Ferrari, ce sera cette fois à vous de créer votre propre légende. Après cet élément de personnalisation inédit, l’aspect gestion reprendra le dessus pour négocier vos sponsors et dénicher les plus grands coureurs. La voie pour atteindre le sommet ne sera pas facile : F1 Manager 2024 vous mettra face à plusieurs défis qu’il faudra surmonter pour assurer le succès durable de votre team.

Votre réussite dépendra en grande partie de vos performances sur la piste, mais aussi d’autres facteurs comme l’innovation ou les investissements dans des technologies de pointe par rapport à vos concurrents. Autre nouveauté de F1 Manager 2024 : le système de mentalité. Les PNJ deviendront plus indépendants parce qu’ils ont désormais leur propre personnalité. Chaque coureur et chaque membre du personnel auront des attentes et des motivations différentes, qu’il faudra entretenir pour espérer gagner. Attention toutefois, car les équipes adverses seront encore plus redoutables que d’habitude grâce à une IA conçue pour réduire l’écart entre les joueurs et leurs concurrents (sur et hors piste). Ce sera votre rôle de faire de sorte de gagner avec les stratégies et les instructions adéquates.

Il n’y a pas de doute, F1 Manager 2024 sera plus que complet. La bonne nouvelle c’est qu’il est attendu cet été sur PC, PS5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 et Xbox One.