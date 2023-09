Dans les années 90, Nintendo et PlayStation se sont concurrencés avec deux séries de jeux de course futuriste. Des titres où l'on pouvait piloter des véhicules équipés d'un système gravitationnel, afin de léviter à quelques centimètres du sol en fonçant à toute vitesse. Des softs résolument arcade, mais qui requérait une certaine dextérité. Chez PlayStation, il y avait le mythique WipEout, et chez Big N, le non moins cultissime F-Zero. Ne vous pincez pas, vous n'êtes pas dans un rêve, la franchise Nintendo est de retour.

F-Zero 99 annoncé sur Nintendo Switch et déjà disponible

Cela fait presque 20 ans que la licence culte F-Zero est retournée dans l'ombre, le dernier jeu étant sorti en 2004 sur Game Boy Advance. Et ça doit faire à peu près 20 ans que les fans réclament son retour, sans que Nintendo ne daigne entendre et accéder à leur demande. La déclaration la plus récent était d'ailleurs peu encourageante. « Si on est réalistes, il est difficile de développer de nouveaux titres et remakes, y compris des suites, pour chaque jeu Nintendo que les gens nous réclament. Mais nous sommes reconnaissants et apprécions les attentes de nos fans vis-à-vis de nos jeux ».

Une diversion pour mieux surprendre ? Un peu car la firme japonaise vient d'annoncer F-Zero 99. Un nouveau jeu... ou pas ? C'est en fait le jeu original, mais à la sauce battle royale où 99 joueurs peuvent s'affronter en ligne. L'occasion de redécouvrir les circuits classiques ainsi que les véhicules de cet épisode. Pour être le grand gagnant de cette bataille XXL, il va falloir être rapide, tout en sachant piloter. Si vous percutez un adversaire ou une barrière, votre jauge d'énergie se vide et une fois à zéro, c'est l'élimination.

Pour décrocher la victoire dans F-Zero 99, il sera cependant possible de prendre des risques en allant puiser dans cette jauge d'énergie pour un boost temporaire. Collecter les Super Étincelles, qui surgissent lorsque deux pilotes se rentrent dedans, pour passer sur une piste invisible au-dessus de vos concurrents. Un bon moyen de gratter des places dans le classement sans être inquiété de foncer dans quelque chose ou quelqu'un. F-Zero 99 est disponible uniquement via l'abonnement Nintendo Switch Online... dès aujourd'hui. Au moins, il y a une bonne surprise dans l'histoire.

C'est la déception pour les fans

Les fans s'attendaient à un nouveau jeu ou au minium à un remaster / remake de F-Zero GX, mais ce n'était pas dans les plans de Nintendo. Ils sont donc forcément très déçus. « Ca peut-être amusant, mais ce n'est pas l'annonce que les gens attendaient »; « Bon, super heureux de Fzero de retour. Ca a l'air cool, mais BORDEL sortez un vrai nouveau jeu !! »; « Voilà, pas du tout ce que le public réclame... Et ce sera sûrement à durer limité comme Mario ou Tetris 99. Bref, je suis encore déçu par Nintendo »; « En tant que fan de F-Zero, c'est une nouvelle décevante pour moi. Je m'attendais à beaucoup plus de la part de Nintendo sur ce titre. Mais bon, c'est gratuite et je vais le télécharger ». Gratuit... si vous êtes abonnés au Nintendo Switch Online. C'est enfin une exclusivité.

Comme on peut le voir avec les commentaires postés sur la Toile, ce qui aurait dû être une grosse fête tourne au vinaigre. Mais après avoir enfin ressuscité la licence avec F-Zero 99, peut-être que Nintendo prépare un nouvel épisode pour les années à venir. Sur Nintendo Switch 2 ? Ce serait un rêve pour beaucoup de joueuses et joueurs qui regrettent la disparition de la franchise.