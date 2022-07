Selon un leaker, qui avait eu bon pour la date de sortie de Bayonetta 3, quelque chose se trame avec F-Zero. Un nouveau jeu Nintendo Switch ? Un portage ou un projet plus insignifiant ?

Des années que les fans réclament un F-Zero à Nintendo qui les ignore totalement ou presque. Car en guise de consolation, le constructeur a porté le jeu N64 F-Zero X sur Switch. La franchise pourrait enfin revenir mais pas comme beaucoup l'espèrent.

Un nouveau F-Zero sur Nintendo Switch ?

Le retour la série sur Nintendo Switch serait complètement fou pour certains. Et selon le twittos Syluxhunter - qui avait balancé la date de sortie de Bayonetta 3 en juin -, ça va se produire. Dans une interview pour la chaîne Youtube SwitchForce, ce dernier ou cette dernière a été invité(e) à teaser, de manière cryptique, une prochaine annonce de Big N.

Il ou elle a joué le jeu en donnant divers nombres « 00110010 00110101 00100000 00110111 00100000 00110010 00100000 00110001 00110110 00100000 ». Les chiffres correspondent à des lettres de l'alphabet et une fois convertis, ça donne « You Got Boost Power » en référence à la licence que tout le monde veut revoir.

Bonne nouvelle ? Pas vraiment. Syluxhunter ne veut pas créer de faux espoirs, et en réponse à un autre tweet, déclare « il vaut mieux peut-être tempérer un peu vos attentes mais oui, vous avez raison, ça concernait bien F Zero ».

Etant donné l'avertissement, il faut s'attendre à quelque chose de petit comme un portage d'un ancien opus. Pire, cela pourrait être simplement des tracés pour la vague 2 du Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe.

Pas de nouveau jeu à l'horizon ?

Un nouveau titre F-Zero paraît assez peu probable voire impossible à court / moyen terme. Lors d'un récent bilan avec ses actionnaires, Nintendo a répondu ceci :