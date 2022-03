Annoncé lors du State of Play de la semaine dernière, Exoprimal a forcément rappelé des souvenirs aux joueurs les moins jeunes. Le trailer rempli de dinosaures du jeu de Capcom a clairement des effluves de Dino Crisis, et on se demande toujours si le nouveau jeu est lié à l'ancienne franchise de l'éditeur.

Hiroyuki Kobayashi remet le couvert

Bien qu'on ignore encore si Exoprimal sera dans le même univers que Dino Crisis, on sait que certains développeurs sont communs aux deux franchises. Ainsi, Hiroyuki Kobayashi, qui était co-designer sur le premier Dino Crisis avant de passer producteur pour les opus 2 et 3, est impliqué dans ce nouveau projet.

En effet, le développeur nippon a récemment tweeté qu'il était profondément impliqué dans un nouveau jeu, avant de lister toutes les séries de jeux sur lesquelles il a œuvré dans le passé, dont Resident Evil, Dino Crisis, Devil May Cry ou encore Dragon's Dogma (excusez du peu). En bas de cette liste, on découvre la mention d'Exoprimal, ce qui nous laisse penser que Kobayashi a clairement un rôle dans son développement.

Pour autant, un tweet récent du compte officiel de Capcom Europe confirme qu'Exoprimal est produit par Ichiro Kiyokawa, tandis que Takuro Jiraoka est Game Director. En clair, on ignore encore quel est le poste qui revient à Kobayashi.

Exoprimal : le successeur de Dino Crisis ?

Rappelons qu'Exoprimal sera un TPS avec un pitch assez simple comme l'a expliqué un post du PlayStation Blog.

Nous sommes en 2024, et pour une raison inconnue, de mystérieux vortex se sont ouverts, relâchant des nuées de dinosaures sur le monde moderne. Un combat acharné pour la survie se prépare entre les vaillants Exofighters et ces féroces créatures venues du passé qui menacent l'humanité d'extinction.

Exoprimal sortira en 2023 sans plus de précisions, sur PC (via Steam), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.