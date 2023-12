Les joueurs placent souvent leurs espoirs les plus fous en les Game Awards 2023. Retour de licences qui les a marquées, jeux disparus des radars, mais la cérémonie sert aussi et surtout à annoncer de nouvelles licences, des titres inédits qui viennent surprendre le public. Alors quand Matthew McConaughey ouvre le bal avec un jeu dans la veine d’Interstellar, toute l’audience est suspendue à ses lèvres. Voici, Exodus, le premier jeu du nouveau studio créé par des vétérans de BioWare, Naughty Dog, 343 Industries, id Software ou encore Santa Monica Studio.

Exodus, un nouveau jeu de science-fiction

Archetype Entertainment a présenté son tout premier jeu lors des Game Awards 2023. Le studio piloté par James Ohlen, l’une des anciennes têtes pensantes de jeux comme Baldur's Gate, Knights of the Old Republic, et Dragon Age: Origins, prendra finalement la forme d’un action-RPG aux airs d’Interstellar et Mass Effect. Selon son acteur principal n'est d'ailleurs pas étranger au genre, puisque le nouveau studio de Wizards of the Coast aura le privilège d'être le tout premier jeu vidéo dans lequel Matthew McConaughey jouera et le bougre est loin d’être étranger aux voyages dans l’espace et à la dilatation du temps. Le temps s’écoulera donc différemment et chaque joueur aura une relation assez intime avec le personnage qu’il incarne.

Le studio promet une un RPG mariant cinématiques, narration forte, des choix et conséquences, le tout avec un « impact émotionnel profond » en laissant un « large pouvoir d'action » et un gameplay moderne de type AAA. « EXODUS introduit un nouveau monde de science-fiction innovant qui oblige les joueurs à faire face aux conséquences de leurs choix au fil du temps », explique James Ohlen, co-fondateur du studio. Pas de date ni de fenêtre de sortie, mais le jeu sortira sur Xbox Series, PS5 et PC.