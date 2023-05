Parmi les arguments de vente de la PS5 et de ses prédécesseurs, on retrouve les jeux exclusifs. La firme aurait donc pu décider de les garder sur console afin d'attirer toujours plus de nouveaux joueurs sur PS5. Mais pour toucher un public plus large, des exclus PlayStation ont été portées sur PC ces dernières années. Une stratégie prévue à moyen/long terme, sur laquelle Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment, revient à nouveau

Des exclus PS5 sur PC, mais...

Dans un entretien accordé au magazine japonais Famitsu, Jim Ryan a évoqué l'avenir des exclusivités PlayStation sur PC. Aujourd'hui, certaines sortent sur PC après quelques années. Horizon Zero Dawn est par exemple paru en 2020, soit trois ans après sa sortie sur PS4. Uncharted 4 et The Lost Legacy ont quant à eux débarqué sur Steam ou encore sur l'Epic Games Store en octobre 2022, cinq ans après que le dernier épisode aie débarqué sur PlayStation. Et il ne s'agit là que de quelques exemples. Jim Ryan a confirmé des propos qu'il a déjà tenu par le passé : ces portages effectués au bout de quelques années devraient continuer. En revanche, la sortie day one d'une exclu PS5 sur PC semble actuellement inenvisageable. Une petite douche froide, pour les joueurs qui espéraient pouvoir découvrir plus rapidement de futurs titres du catalogue PlayStation.

Nous comprenons parfaitement l'importance des titres exclusifs PS5. La responsabilité principale de PlayStation Studios est de faire en sorte que les gens profitent de l'expérience de jeu en utilisant la dernière console PlayStation. Nous augmentons le nombre de titres exclusifs à la PS5 et échelonnons la sortie de la version PC. J'ai souvent l'occasion de demander leur avis à des fans, et quand je les interroge sur ce décalage, ils me disent que vendre la version PC deux ou trois ans après la sortie de la version PlayStation est bien accepté. Jim Ryan, dans les colonnes de Famitsu

Jim Ryan, le président de Sony Interactive Entertainment.

Vers des jeux PlayStation accessibles au plus grand nombre

Finalement, la déclaration de Jim Ryan au sujet de l'avenir des exclus PS5 sur PC ne devrait pas surprendre grand monde. En 2021, déjà, le président de SIE partagé son intention de « mettre les jeux au niveau de la musique » et des films en rendant les jeux maison accessibles au plus grand nombre « Restreindre d’une certaine manière l’accès à cet art et à ce divertissement merveilleux créés par nos studios me frustre. J’adorerais voir un monde où des centaines de millions de personnes peuvent profiter de ces jeux », avait-il déclaré. C'est notamment pour cette raison que le feu PS Now était accessible sur ordinateur.

La semaine dernière, Sony a annoncé tenir un nouveau PlayStation Showcase ce jeudi 24 mai à 22h, heure française. Le constructeur devrait y présenter la "Phase 2" de cette génération de consoles. Des titres très attendues, tels que Final Fantasy 16 et Marvel's Spider-Man 2, devraient donc s'y montrer. Il se murmure même que ce dernier pourrait officiellement dater sa sortie au mois de septembre 2023. Des exclus encore non annoncées devraient également être dévoilées. Une attention particulière devrait être portée aux jeux du PSVR 2, tandis que de belles surprises (Metal Gear Solid 3 Remake ?) pourraient bien être de la partie. On a hâte ! On imagine que quelques annonces pourraient être faites quant aux portages de certains jeux sur PC.