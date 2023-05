Les annulations de jeux sont malheureusement courantes dans l'industrie du JV. D'ailleurs, la plupart n'arrivent bien souvent même pas à nos oreilles. Certains projets sont tués dans l'œuf, d'autres après avoir été développés dans le plus grand secret pendant des années. Aujourd'hui, on va vous parler d'une exclusivité PS5 aussi prévue sur PC qui se situe dans cette seconde catégorie.

Un jeu PS5 annulé et des licenciements

Enfin, quand on dit que l'on va vous parler d'un jeu, c'est tout relatif. Pourquoi cela ? Tout simplement parce que les informations à son sujet sont très, très maigres. Selon une source proche d'un développeur de Final Strike Games, un jeu de tir dans un univers de science-fiction aurait donc été annulé par Sony discrètement. Un véritable coup dur, puisque cette exclu PS5, également prévue sur PC dans le cadre de la nouvelle stratégie de l'éditeur. Cet FPS aurait été en développement depuis trois ans avec une sortie fixée à 2025 en interne.

Une annulation qui s'accompagnerait également d'une vague de licenciements de 40% des effectifs mis en place. De lourdes pertes qui se confirment petit à petit sur le réseau social professionnel LinkedIn, où plusieurs développeurs ont déclaré avoir été remerciés ces derniers jours et rechercher à nouveau du travail. Les raisons de cette annulation ne seront sans doute jamais dévoilées, mais récemment Sony a indiqué « évaluer régulièrement son portefeuille et l’état des projets de chacun pour s’assurer qu’ils répondent aux objectifs stratégiques à court et long termes de l’organisation ». L'exclusivité console PS5 de ce studio externe ne correspondait visiblement pas aux attentes de l'éditeur.

Un nouveau PlayStation Showcase pour présenter les prochains jeux ?

Sur son site officiel, le studio indique travailler sur « une nouvelle licence AAA de shooter PvP pour PC et console ». Il est donc possible que ce soit ce mystérieux projet qui ait été annulé. Si tel est le cas, la mention de jeu de tir devrait disparaître dans les prochains jours. Ayant notamment travaillé sur Rocket Arena et Fortnite, Final Strike Games se définit comme « un studio indépendant passionné par la création de jeux multijoueurs, de tir et de [jeux] services ». Il est, ou était, composé de 55 développeurs répartis entre les États-Unis et le Canada avant cette vague de licenciements.

Si l'annulation d'un jeu exclusif à la PS5 et au PC après la fermeture soudaine de PixelOpus (Concrete Genie), serait un coup dur, la firme nippone nous réserverait tout de même de belles surprises. Les rumeurs autour d'un prochain PlayStation Showcase se multiplient ces dernières semaines. Toujours selon la rumeur, celui-ci permettrait de lancer la "Phase 2" de cette génération de consoles. De grosses exclus y seraient annoncées ou se dévoileraient un peu plus, à l'image de Marvel's Spider-Man 2 qui pourrait se trouver une date de sortie. Cet évènement devrait se tenir à la fin du mois, à en croire Jeff Grubb. Le journaliste de Venturebeat étant une source fiable, il y a de quoi être confiant. Réponse dans les prochains jours.