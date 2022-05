La bande-annonce de lancement de Evil Dead : The Game met en avant l’univers effrayant et gigantesque du jeu et l’expérience de jeu intense « Survivants vs Démon Kandarien ». La bande-annonce est remplie d’hommages et références à l’histoire et aux scènes d’Evil Dead préférées des fans. Elle présente également la nouvelle chanson « Come Get Some », un hommage groovy à la franchise Evil Dead créé par Method Man, artiste légendaire et fan inconditionnel d’Evil Dead, et le producteur de hip-hop Statik Selektah.

Oui, vous avez bien lu, le membre du légendaire Wu Tang Clan a signé la bande son de ce trailer de lancement. Il faudra travailler en équipe de quatre survivants pour botter les fesses des Deadites et bannir le vil Démon Kandarien. On pourra également devenir nous-même le démon et utilisez ses pouvoir de possession pour arrêter les gentils et avaler leurs âmes ! Un style de jeu qui devrait rappeler pas mal de souvenirs à ceux qui ont joué à Friday the 13th !

On va choisir notre équipe parmi les personnages préférés des fans, issus de toutes les époques de la franchise, dont Ash, Kelly Maxwell, Pablo Simon Bolivar, Annie Knowby, Scotty et Seigneur Arthur. Niveau armurerie, plus de 25 armes percutantes nous attendent, comme la bonne vielle tronçonneuse et la perche. Bien sûr, il faudra faites évoluer les différentes classes, chacune avec ses capacités uniques, pour survivre à la nuit dans des missions multijoueur et des missions solo bonus.