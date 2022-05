Après World War Z, Saber Interactive cartonne avec son jeu asymétrique Evil Dead The Game. En moins d'une semaine, Ash Williams et les morts font sauter les compteurs des ventes sur consoles et PC.

Pari déjà réussi pour Evil Dead: The Game ? Quelques jours après son lancement officiel, Embracer Group et Saber Interactive partagent les chiffres de vente. Champagne pour tout le monde !

Le jeu Evil Dead sur la route du succès

Le lancement un vendredi 13 n'aura pas eu d'effets néfastes sur Evil Dead: The Game qui s'en sort extrêmement bien. Le jeu asymétrique où l'on démembre des Cadavéreux par douzaine a atteint les plus de 500 000 exemplaires vendus en seulement cinq jours sur consoles et PC.

World War Z, une autre adaptation de Saber Interactive, avait franchi le million après une semaine complète, et les 2 millions de copies écoulées après un mois. Il sera donc très intéressant de suivre l'évolution du jeu Evil Dead, mais à l'heure actuelle, le succès est là. D'autant plus qu'il s'agit d'un titre dit AA, avec un budget moins conséquent qu'un AAA. À la vue des ventes, l'avenir du soft sera peut-être radieux avec un bon suivi, et il en a bien besoin.

Du nouveau contenu pour cet été

Car oui, aussi fun soit-il, Evil Dead: The Game manque aujourd'hui de contenus et souffre de problèmes de gameplay, comme relevé dans notre test maison. Le premier souci sera un peu gommé avec l'arrivée d'une nouvelle et troisième map « Château Kandar » cet été. Un environnement du dernier film de la trilogie de Sam Raimi.

Contemplez les premières images conceptuelles de la carte Castle Kandar dans l'Armée des Morts. Elle sera gratuite pour tous les joueurs, c'est l'une des nombreuses mises à jour « groovy » sur lesquelles nous travaillons pour les mois à venir.

Le jeu Evil Dead est disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.