Après un départ fracassant de Rockstar, le génial Leslie Benzies a monté son studio, et on en apprend enfin un peu plus sur son prochain jeu : Everywhere.

Parti avec fracas de chez Rockstar Games en 2018, Leslie Benzies travaille depuis sur un nouveau jeu. Intitulé Everywhere, le titre est resté mystérieux jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui nous intéresse, c'est une présentation publiée sur le site de Galaxy Interactive. Repérée par l'analyste Roberto Serrano, ce document liste les sociétés qui ont reçu de l'argent de la part du fonds d'investissement. Parmi la liste, le nom Build a Rocket Boy a tout de suite interpellé notre homme, puisqu’il s'agit du nouveau studio de Leslie Benzies.

Bien que le document ne mentionne par explicitement le jeu Everywhere, il contient toutefois quelques infos sur le projet des équipes de l'ancien président de Rockstar North. Selon le rapport, le jeu sera "Ready Player One mais en vrai". La référence est donc faite au livre, mais également au film de Spielberg.

Un jeu discret

Il s'agira d'une expérience mutijoueur AAA open-world, incluant une narration épique en plusieurs chapitres. Le document mentionne aussi du contenu généré par les utilisateurs via une "sandbox virtuelle", où les utilisateurs pourront créer leurs propres mondes. L'accent sera mis sur l'intégration du streaming et des réseaux sociaux.

Everywhere : un projet ambitieux ?

Pour l'instant, le développement d'Everywhere s'est fait dans le plus grand secret, et c'est la première fois qu'on en découvre quelques éléments. Pour autant, on se doute que le travail est en cours depuis longtemps. On rappelle d'ailleurs que le titre devait initialement utiliser le moteur Amazon Lumberyard, avant finalement de changer pour l'Unreal Engine 5.

Sorti de ce descriptif, la seule info sur le jeu vient de son site web officiel. Une courte phrase sert de teaser et annonce ceci :