Vous vous souvenez d’Everwild ? Non ? Pas étonnant. Rare, le studio à l’origine de Sea of Thieves, avait annoncé ce projet ambitieux en 2019 avec un premier trailer enchanteur. On y voyait des paysages somptueux, des créatures mystiques et une ambiance magique. Mais voilà, depuis, le jeu a quasiment disparu des radars.

Un retour de Everwild ?

En 2020, un second trailer avait fait son apparition, tout aussi mystérieux que le premier. Aucun détail précis sur le gameplay ou l’histoire. Puis, silence total. Des rumeurs en 2021 avaient laissé entendre que le projet avait été complètement relancé, avec une sortie visée pour 2024. Mais nous sommes à la fin de l’année… et toujours rien.

Alors que tout semblait perdu, Rare a surpris tout le monde avec une petite attention. Sur Twitter, le studio a partagé une carte de vœux illustrée par une image tirée d’Everwild. Accompagnée d’un message léger et humoristique, cette publication rappelle que le jeu est bel et bien vivant. Rare souhaite à ses fans de joyeuses fêtes et promet de revenir avec des nouvelles en 2025.

Le tweet a déclenché une vague de réactions. Les fans, parfois résignés, se disent heureux de voir que le projet n’a pas été abandonné. Même si ce n’est « qu’une image », cela suffit à raviver l’espoir.

Et maintenant, à quoi s’attendre ?

Avec ce geste, Rare laisse entendre que 2025 pourrait être une année importante pour Everwild. Une sortie ? Peu probable. Mais une révélation en bonne et due forme ? Peut-être. Les plus optimistes espèrent un lancement l’an prochain, tandis que d’autres penchent pour une date repoussée à 2026, voire plus tard.

En attendant, ce petit rappel a suffi à redonner de l’intérêt pour cet univers mystérieux. Rare a toujours été connu pour sa créativité, et les attentes autour d’Everwild restent élevées. L’image partagée, avec ses couleurs et son esthétique uniques, montre que le studio est toujours fidèle à sa vision.

Source : Rare