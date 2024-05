Le catalogue de Nintendo fourmille de jeux cultes qui ont fait les belles heures des consoles rétro. Mais, plus encore, il y a des titres d'une rareté qui les rendent mythiques. C'est le cas d'un jeu qui refait parler de lui plus de vingt ans après sa sortie après que son titre a fait irruption dans les classifications pour la Nintendo Switch.

À de nombreuses reprises, les nouvelles entrées de l'ESRB, l'organisme de classification nord-américain en charge d'évaluer à quel public préconiser tel ou tel jeu vidéo, nous donnent vent des prochaines sorties à venir. C'est encore le cas avec un jeu Switch qui ravira certainement les nostalgiques de la NES.

Ce jeu va faire plaisir aux plus nostalgiques sur Nintendo Switch

De fait, le 3 mai dernier, un jeu « tout public » du nom de Nintendo World Championships: NES Edition est apparu sur le site de l'ESRB. Le titre nous renvoie directement à Nintendo World Championships 1990. Il s'agissait d'une compilation originale inspirée d'une compétition réelle organisée par l'éditeur japonais. Le concept était de marquer le plus de points en environ 6 minutes, dans des niveaux challengeants conçus à partir de licences cultes comme Super Mario Bros. ou Tetris.

Sur le réseau social X, l'insider Pyoro avait teasé la nouvelle la veille en postant une image de la cartouche NES. Après avoir constaté que la nouvelle version du titre de 1990 avait été classifié, il a apporté d'autres réponses aux interrogations que cette “NES edition” soulève dans un second post. Or, à l'en croire, il ne s'agirait pas d'un simple portage...

Le fait est que l'ESRB présente ce Nintendo World Championships comme une « compilation de défis et de jeux de plateforme en 2D dans lesquels les joueurs traversent différentes modes ». Plusieurs genres de défis seront donc au rendez-vous. Par exemple, nous devrons traverser un niveau le plus vite possible ou survivre pendant un temps donné.

La présentation évoque également des personnages en pixel-art armés de « de petites épées ou de flèches pour attaquer leurs ennemis ». On peut déjà s'imaginer des monstres issus, pourquoi pas, l'univers de Zelda… Mais, dans ce cas, cela varierait de la version 1990. Il laisse envisager non pas une émulation pour le Nintendo Switch Online, mais peut-être une version inédite ?

L'ambiguïté est toujours de mise. D'autant plus que Pyoro précise que non, « ce ne sera pas un jeu gratuit ». Or, on pourrait considérer les jeux rétro du Nintendo Switch Online comme étant “gratuits” puisqu'accessibles librement par abonnement. Nous resterons donc à l'affut pour y voir plus clair sur cette compilation qui promet déjà de bons moments nostalgiques.