Rien ne va plus pour le jeu Escape From Tarkov qui s'attire la colère des joueurs après une nouvelle version du titre. Et la grogne est encore plus importante à la suite d'une communication officielle du studio.

Escape From Tarkov est un extraction shooter qui cherche le réalisme et qui pioche dans différents genres. Même si c'est avant tout un FPS, le jeu de Battlestate intègre des mécaniques de MMO, de RPG et de survie. Le titre avait déjà essuyé des critiques, malgré sa popularité, mais ce n'est rien comparé à ce qui est en train de se passer. Les équipes ont visiblement poussé le bouchon trop loin et se prennent aujourd'hui un retour de bâton en pleine figure.

Une édition hors de prix pay-to-win pour Escape From Tarkov

Escape From Tarkov n'est pas exempt de défauts, mais il est assez estimé auprès des PCistes qui recherchent ce genre d'expérience multijoueur. Mais sa côte de popularité vient de chuter violemment après l'annonce de la The Unheard Edition. Une nouvelle version vendue à 250€ sans aucun contenu physique. Un problème ? Pas pour la majorité des joueurs qui semblent prêts à soutenir Escape From Tarkov. Le souci avec cette version, c'est qu'il y a beaucoup trop d'éléments pay-to-win selon la communauté, avec un mauvais équilibre à la défaveur des joueurs qui consacrent du temps pour progresser.

Mais c'est « le moins grave » car ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la présence d'un mode PvE exclusive à The Unheard Edition qui porte manifestement bien son nom. Ce contenu aurait dû être offert aux acheteurs de la dernière édition Edge of Darkness, qui est aujourd'hui indisponible, puisqu'elle promettait notamment un « accès gratuit à tous les DLC à venir ». Et Battlestate ne laisse aucun choix : soit vous payez 250€ pour la dernière version d'Escape From Tarkov, soit vous versez une taxe de 100€ en cas de possession de la Edge of Darkness Edition.

Une explication hors-sol

Les joueuses et joueurs d'Escape From Tarkov ont donc pris d'assaut Reddit, X et le Discord du jeu - qui a été fermé - pour témoigner de leur colère. Et la réaction de BattleState est pour le moins étonnante. Pour eux, ce mode PvE n'est pas un DLC, et donc, ils sont dans les clous. Ils n'ont trahi personne. « DLC signifie contenu téléchargeable additionnel. Le PvE est une fonctionnalité et un mode de jeu. Ce n'est pas parce que vous voulez tous que ce soit un DLC que ça en est un. C'est le mode de la nouvelle édition d'Escape From Tarkov » a écrit le community manager Daniel Mavlyuberdinov avant que le Discord ne disparaisse. Pour la communauté, tout cela est « irrespectueux » et « inacceptable ».

Contenu d'Escape From Tarkov The Unheard Edition