Escape from Tarkov, le célèbre extraction shooter, vient de s'offre des nouveaux ajouts, et c'est donc le moment parfait pour y jouer, en particulier si vous êtes débutants.

Si vous êtes en manque d'action en cette fin d'année, et que vous êtes lassé de Fortnite ou de Call of Duty, alors on a peut-être ce qu'il vous faut en réserve. Des jeux de ce type, il y en a, mais il faut trouver les bons. Et justement, un certain Escape from Tarkov s'est récemment offert une mise à jour assez massive. Celle-ci est venue ajouter pas mal d'éléments dans l'expérience, et c'est donc le moment idéal pour se plonger dedans.

Escape from Tarkov pense aussi aux débutants

Déjà, on va procéder à une piqûre de rappel pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Escape from Tarkov est un MMO à la sauce extraction shooter qui a rencontré un certain succès. Il fait partie des gros titres du genre, et si vous êtes fans, c'est plus ou moins un incontournable. Pour les autres, on vous invite tout simplement à y jeter un œil, notamment si vous êtes débutants. En effet, son nouveau patch 0.14 a également été pensé pour ça, et vous allez voir, c'est plutôt intéressant.

La grande nouveauté de cette update, c'est une carte inédite baptisée Point Zero. Pour les experts, ce ne sera pas forcément très passionnant. Effectivement, elle est avant tout prévue pour les néophytes, c'est-à-dire les joueurs qui se situent entre le niveau 1 et 20. En bref, c'est la zone de départ des SMP. Si vous souhaitez tout de même y accéder, c'est possible en tant que pillard (ou scav en anglais). Mais ce n'est pas l'unique surprise de cette mise à jour plutôt conséquente.

En outre, on note l'arrivée en grande pompe d'un nouveau boss : Kollontay. Il s'agit d'un ancien officier du ministère des Affaires Intérieures, qui a mauvaise réputation. Il est toujours entouré de quelques gardes, et vu son passif, ce ne sera pas une tâche aisée de l'abattre. Heureusement, pour vous aider, des armes inédites sont disponibles grâce au patch 1.04. Eh oui, on n'a pas menti en disant que c'était le moment parfait pour se mettre à Escape from Tarkov.

Notes de patch de la version 0.14

Pour les plus curieux d'entre vous, voici ce qu'il faut surtout retenir de l'update 0.14, outre les correctifs divers et variés. Par ailleurs, il faut savoir qu'elle a amené de grosses retouches au gameplay et au système d'armures. De plus, de nombreux problèmes techniques ont accompagné son déploiement, mais ils devraient normalement avoir disparu. On vous laisse découvrir tous ces changements, il y a de quoi faire, même pour les vétérans d'Escape from Tarkov :

Ajout de la carte Point Zero

Ajout d'un nouveau boss

Quêtes

Ajout de la quête En première ligne

Ajout de la quête Sauver la taupe

Mise en place de la quête Canettes de tir

Ajout de la quête Caoutchouc brûlé

Ajout de la quête Vie Luxueuse

Clés

Ajout de la Clé du bureau scientifique TerraGroup

Ajout de la Clé de la buanderie du parking souterrain

Mise en place de la Clé de caisse enregistreuse Unity Credit Bank

Armes

Ajout du Fusil d'assaut SIG MCX SPEAR 6,8 x 51 mm

Provisions

Ajout du Paquet de nouilles instantanées

Ajout du Paquet de viande séchée Tarker

Equipement

Ajout du Sac à dos Tehinkom RK-PT-25 patrol (Digital Flora)

Ajout de la Visière pare-balles pour NPP KlASS Tor-2

Mise en place du Masque balistique Atomic Defense CQCM (Noir)

Ajout du Casque Diamond Age NeoSteel High Cut

Objets de Quêtes