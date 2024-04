Escape from Tarkov traverse actuellement une zone de turbulence. Les joueurs de l'extraction shooter de Battlestate se sont indignés après l'annonce de l'édition The Unheard Edition à 250€. Et ce n'est pas tant son prix qui a choqué, mais bien ce que cette version renferme. À savoir l'accès exclusif à un mode PvE alors que, selon la promesse initiale, ce DLC aurait dû être offert aux possesseurs de la précédente édition Edge of Darkness. Le studio a essayé de s'en sortir comme il pouvait, mais rétropédale légèrement devant la grogne des joueurs.

Le mode PvE d'Escape from Tarkov devient « gratuit »

Comment le studio d'Escape from Tarkov peut-il demander aux joueurs de payer pour un mode PvE ? Eh bien c'est relativement simple. Pour la boîte, il ne s'agit pas d'un contenu additionnel, et en conséquence, il n'entre pas dans la promesse de proposer un « accès gratuit à tous les DLC à venir ». « DLC signifie contenu téléchargeable additionnel. Le PvE est une fonctionnalité et un mode de jeu. Ce n'est pas parce que vous voulez tous que ce soit un DLC que ça en est un. C'est le mode de la nouvelle édition d'Escape From Tarkov » s'est justifié le community manager Daniel Mavlyuberdinov. Une justification qui a encore plus énervé une communauté déjà bien remonté. Face au tollé, BattleState apporte une réponse.

Si vous avez acheté l'Edge of Darkness Edition d'Escape from Tarkov, le mode PvE sera disponible gratuitement quand l'infrastructure réseau du jeu sera prête. « Nous avons pris note de votre mécontentement et avons décidé que la fonctionnalité du mode PvE sera disponible gratuitement pour tous les possesseurs d'Escape from Tarkov Edge of Darkness Edition, lorsque l'infrastructure du serveur [secondaire puisque le mode fonctionne sur une infrastructure séparée] sera améliorée pour atteindre la capacité requise » a indiqué le game director Nikita Buyanov via Reddit.

La colère des joueurs ne s'estompe pas

Les joueuses et joueurs désormais heureux ? Aucunement et cette déclaration n'a fait que jeter de l'huile sur le feu pour plusieurs raisons. Le passage sur l'infrastructure réseau a été attaqué sans détour par un utilisateur des forums de Reddit. « Votre infrastructure principale est toujours naze » a dit Ok_Professor1234. Mais ce qui fait monter la moutarde au nez de certains, c'est que le studio campe sur sa définition de DLC qui exclut le mode PvE. Le directeur du jeu a en effet ajouté ceci : « Le mode PvE n'est pas un DLC. Selon nous, les DLC sont des ajouts majeurs comprenant des fonctionnalités et du contenu qui sont publiés après la sortie officielle du jeu. Sous forme d'un pack DLC, comme le Scav Life par exemple ».

Il n'a pas fallu attendre très longtemps avant que la communauté ne réplique. « Vous êtes une p***** de blague »; « Non, donnez-moi ce pourquoi j'ai payé il y a 5 ans »; « Si le PvE est une fonctionnalité unique de The Unheard Edition, alors comment pouvez-vous la vendre ? Ca en fait un foutu DLC »; « Arrêtez, tout le monde dit qu'il s'agit d'un DLC. Ce n'est pas votre définition du terme qui fait que ce n'est pas un DLC, mais votre modèle économique de m**** » ont rétorqué plusieurs joueurs excédés. Si ça ne vous décourage pas de jouer à Escape from Tarkov, le studio a aussi annoncé d'autres offres.