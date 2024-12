Habituellement, l’Epic Games Store nous offre un jeu gratuit chaque semaine. Tous les jeudis à 17h, c’est le rendez-vous hebdomadaire pour tous les joueurs PC. La seule exception faite, c’est pendant les périodes de fêtes de fin d’année. Là, l’Epic Games Store se lâche complètement et donne des jeux littéralement tous les jours pendant près de deux semaines. On en est déjà à cinq pour le moment et l’identité du sixième jeu vient de tomber.

Le sixème jeu gratuit de l'Epic Game Store est...

Il vous reste encore quelques heures pour mettre la main sur Wizard of Legends, le cinquième jeu gratuit de cette sélection de Noël. À 17h ce soir, il sera remplacé par le nouveau jeu gratuit du jour. Si l’Epic Games Store n’a pas encore révélé le jeu mystère, des petits malins ont déjà mis le nez un peu partout pour découvrir son identité.

Le sixième jeu gratuit de l’Epic Games Store va faire plaisir aux fans de challenge et de jeu coopératif. Il s’agit d’un titre qui a fait couler pas mal d'encre à sa sortie sur Steam en plus d’avoir rencontré un certain succès. Un jeu indépendant, PvPvE, qui propose aux joueurs de partir à l’aventure dans de sinistres donjons pour y dénicher des trésors. En plus de devoir éviter les pièges mortels, ils doivent faire attention à ne pas croiser d’autres joueurs sous peine de devoir croiser le fer pour les voler, ou se défendre. Ce jeu, c’est Dark and Darker, développé par le petit studio Ironmace.

Alors oui, les plus fins limiers viendront nous dire que le jeu est déjà gratuit, et vous auriez raison. Dark and Darker propose en effet une expérience gratuite, mais limitée. Cette version ne vous permet de créer qu’un personnage et de jouer uniquement dans le mode normal avec une partie des fonctionnalités seulement. La version finale de Dark and Darker est quant à elle payante et revient à un peu moins de 30€. C’est cette version qui est offerte à l’Epic Games Store. Comme d’habitude, il faudra faire vite pour ne pas laisser votre chance filer puisque le jeu ne sera gratuit à 17h ce jour jusqu’à demain seulement.

Quel sera le prochain jeu gratuit ?

C’est la question que tout le monde se pose. Pour le moment, on en sait rien. Mais on se doute bien que son identité sera révélée avant l’heure comme tous les derniers jeux jusqu’ici. Le septième jeu gratuit de l’Epic Games Store ne sera disponible que le 24 décembre 2024 à 17h. On sera évidemment sur le qui-vive et pour les retardataires, vous pouvez toujours jeter un œil à notre article regroupant les 16 jeux gratuits offerts par ce calendrier de l’avent Epic Games Store.