Après deux semaines de festivités et plus de 15 jeux gratuits, l’Epic Games Store reprend son rythme habituel. Finis les cadeaux tous les jours comme en fin d’année, il faut désormais attendre tous les jeudi après-midi pour récupérer le ou les titres offerts et découvrir les suivants. Celui de la semaine du 12 janvier sera disponible dans quelques heures, et c’était l’un des phénomènes de 2021.

Un nouveau jeu gratuit Epic Games Store

La routine reprend de plus belle. Comme tous les jeudi à 17h tapantes, les joueurs PC peuvent récupérer un ou plusieurs cadeaux. Cette semaine, il n’y aura qu’un seul jeu gratuit Epic Games Store et pas des moindres. Du 12 au 19 janvier 2023, toujours à 17h donc, ce sera First Class Trouble qui sera disponible. Un titre inspiré d’Among Us qui a fait sensation en 2021. Il avait en effet connu un véritable pic de popularité sur Twitch grâce aux gros streamers qui s’en étaient épris.

Dans ce nouveau jeu gratuit Epic Games Store, six joueurs embarquent à bord de l'ISS Alithea, un vaisseau de croisière retro-futuriste régit par une intelligence artificielle devenue folle. Alors que tout l’oxygène du navire s’amenuise à mesure que les minutes passent, les passagers doivent coopérer pour l’arrêter mais deux intrus se cachent parmi eux : les Personnoides. Leur objectif, tuer les humains et les tromper afin de rester en vie sans être détectés et remporter la partie. Un titre qui promet des soirées de franches rigolades entre amis.

Pour rappel, First Class Trouble avait été offert au PS Plus de novembre 2021 et avait rencontré un franc succès auprès des millions d'abonnés au service. La version PS4 comportait néanmoins de nombreux bugs lors de la sortie du party-game sur consoles. Depuis, la mouture PC devrait plus stable qu'à son lancement et les soucis majeurs reportés par les joueurs corrigés. Il sera ensuite remplacé par un nouveau jeu gratuit Epic Games Store qui sera annoncé le 12 janvier à 17h.