Le jeu gratuit hebdomadaire de l’Epic Games Store est disponible. Un titre qui devrait plaire aux amateurs de Zelda, Portal et Medroid les plus curieux.

Les semaines passent et se ressemblent sur l’Epic Games Store. Chaque jeudi après-midi, la boutique en ligne se met à jour pour offrir un ou plusieurs jeux gratuits. Après trois semaines de cadeaux mystère, retour à la monotonie avec un nouveau titre offert.

Deux jeux gratuits Epic Games Store la semaine prochaine

On connaît la rengaine par cœur maintenant : qui dit nouvelle semaine dit nouveau jeu gratuit sur l’Epic Games Store. Jusqu’au 23 juin à 17h, les joueurs PC peuvent récupérer gratuitement Supraland sur la boutique. Un mélange entre Zelda, Metroid et Portal qui fait la part belle à l’exploration, aux puzzles et aux combats. Les développeurs promettent d’ailleurs une durée de vie de 12 à 25h.

La semaine prochaine, ce seront 2 jeux gratuits qui seront disponibles sur l’Epic Games Store. La plateforme proposera en effet une adaptation de la série culte de HBO : A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition. Le jeu s’inspire directement du jeu de plateau stratégique à succès façonné par Fantasy Flight Games. L’autre cadeau s’adressera aux fans de bolides. Car Mechanic Simulator 2018 sera en effet le second jeu gratuit de l’EGS. Tous deux seront disponibles à partir du 23 juin à 17h.