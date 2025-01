Une fois de plus, l’Epic Games Store offre des jeux gratuits, et comme toujours, il faudra se dépêcher pour récupérer celui qui est encore disponible.

C’est une tradition chaque jeudi : l’Epic Games Store propose un nouveau jeu gratuit. Comme toujours, il ne reste que quelques heures pour récupérer le jeu précédent avant qu’il ne disparaisse définitivement. Cette semaine, il s’agit de la pépite Hell Let Loose, un FPS immersif se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale. Attention, après 17h00, ce sera trop tard !

Un nouveau jeu gratuit pour visiter l'Ouest sur l'Epic Games Store

Le jeu en question sur l'Epic Games Store est Turmoil. Développé par Gamious, Turmoil est un jeu de simulation inspiré de la ruée vers le pétrole du 19e siècle. Vous y incarnez un entrepreneur ambitieux cherchant à faire fortune en exploitant des gisements pétroliers. Le jeu propose une expérience de gestion légère mais captivante, mêlant stratégie, commerce, et un brin de compétition. L’objectif est simple : forer, extraire du pétrole, et maximiser vos profits tout en surveillant les fluctuations du marché. Mais attention, la concurrence est rude, et les mauvaises décisions peuvent vous coûter cher !

L’un des points forts de Turmoil sur l'Epic Games Store est sa prise en main facile. L’un des points forts du jeu est sa prise en main extrêmement facile. Dès les premières minutes, le joueur est plongé dans l’action grâce à un tutoriel clair et intuitif. Le gameplay repose sur plusieurs mécaniques simples mais efficaces. Vous devez d’abord explorer les gisements en utilisant des scanners ou en engageant des sourciers pour localiser les réserves de pétrole cachées sous vos pieds. Une fois les ressources trouvées, vous forez avec précision pour connecter vos puits à des silos qui stockeront le précieux liquide noir.

En route, Cowboy !

Vient ensuite l’aspect commercial : il s’agit de surveiller les fluctuations du marché pour vendre votre pétrole au meilleur moment, ou patienter en espérant une hausse des prix (si vos finances vous le permettent). Enfin, l’argent gagné peut être investi dans des améliorations, comme des outils plus performants, des équipements optimisés ou même des parts de marché pour écraser vos concurrents. Turmoil se distingue par cette combinaison de simplicité et de profondeur stratégique, offrant une gestion captivante de vos finances et de vos relations commerciales. Bref, un bon petit jeu sur l'Epic Games Store.

Le prochain jeu gratuit de l'Epic Games Store

À 17h00 précises, comme toujours, il sera temps de découvrir le nouveau jeu gratuit de l'Epic Games Store, avec la possibilité que l'information leake dans la journée avant l'heure prévue. Restez connectés sur Gameblog pour suivre les mises à jour heure par heure.