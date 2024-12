Le troisième jeu gratuit Epic Games Store aurait d’ores et déjà leaké. Ce serait encore un jeu très bon dans son genre et bien noté des joueurs. Vous aurez encore 24H chrono pour le récupérer.

La saison des jeux gratuits a officiellement commencé. C’est un rituel désormais, chaque année, l’Epic Games Store y va de son calendrier de l’avent. Le concept, on le connaît par cœur : chaque jour, un nouveau cadeau mystère est offert à l’ensemble des utilisateurs.Pas d’entourloupe ou de conditions, si ce n’est d’avoir un compte sur la plateforme. Les hostilités ont commencé avec un titre récent tiré de l’univers du Seigneur des Anneaux avant de se poursuivre avec l’une de sensations de ces dernières années. Alors que le troisième jeu gratuit Epic Games Store de Noël arrivera en fin d’après-midi, son identité aurait déjà été dévoilée à l’avance.

Le troisième jeu gratuit Epic Games Store de Noël a leaké

La routine habituelle de la boutique est mise à mal pour les prochaines semaines. Là où tout au long de l’année elle nous offre à minima un cadeau hebdomadaire, l’EGS va encore régaler tous les joueurs jusqu’au début d’année prochaine. Jusqu’au 9 janvier 2025, les papas de Fortnite offriront en effet un total de 16 jeux gratuits sur l’Epic Games Store. Les hostilités ont démarré sur une très bonne note, notamment avec l’excellent Vampire Survivors. Une pépite hautement addictive qui avait créé la surprise en 2022 et qui est aujourd’hui devenue une référence au point de créer son propre genre. Elle est est encore disponible jusqu’à cet après-midi, toujours à 17h tapantes, après quoi elle sera remplacée par le troisième jeu gratuit Epic Games Store de Noël. Selon une source fiable qui a jusque-là leaké les deux premiers cadeaux, il s’agirait ainsi d’Astrea: Six-Sided Oracles.

Son nom ne vous dira sans doute rien, mais il avait été une petite surprise pour les amateurs de roguelike et de création de decks fin 2023 de par sa petite originalité. Dans ce troisième jeu gratuit Epic Games Store, les cartes sont remplacées par des dés. Il y en a au total 350 qui peuvent être collectés et personnalisés. Vous pouvez ainsi modifier chaque facette des dés avec de nouvelles actions afin de mettre la chance de votre côté ou pas. Ce système repose en effet sur le principe des risques payants. Payant, ça l’a visiblement été pour le studio Little Leo Games, puisque ce petit jeu indépendant cumule plus de 2500 évaluations très positives sur la plateforme concurrente.

Quel sera le prochain jeu gratuit ?

Il faudra attendre encore un peu pour savoir si Astrea: Six-Sided Oracles sera bien le troisième jeu gratuit de Noël de l’Epic Games Store. Notre leaker Billbil-Kun devrait valider ou non ce nom un petit peu en amont de l’heure fatidique. Dans tous les cas, le prochain cadeau sera dévoilé et disponible dès ce vendredi 20 et ce jusqu’au 21 décembre 2024 toujours à 17h00. L'identité du quatrième jeu gratuit du calendrier de l’avent reste toujours un mystère à l’heure où nous écrivons ces lignes, mais il devrait lui aussi leaker.

Pour découvrir la liste complète des titres offerts au cours de l'événement, rendez-vous sur l’article récapitulatif. Il sera mis à jour au fur et à mesure de l'avancée du calendrier de l'avent et ce dès que nos leakers sûrs lâcheront le prochain nom avec un peu d’avance.