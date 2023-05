Les premiers jeux gratuits Epic Games Store de mai 2023 arrivent cet après-midi. Et ce sera une sélection un peu plus généreuse que d'habitude avec un exceptionnel un trio de cadeaux.

Qui dit jeudi, dit jeux gratuits. Un refrain des plus entraînants qui perdure depuis le lancement de l’Epic Games Store en 2018. Depuis plusieurs années, ce sont au total des jeux par centaines qui ont pu être ajoutés à la bibliothèque sans jamais sortir la carte bleue. Une initiative qui a la peau dure encore aujourd’hui et pour la première salve de jeux gratuits Epic Games Store de mai 2023, les créateurs de Fortnite frappent fort. Exceptionnellement, ce ne sont pas deux, mais bien trois titres qui seront offerts pendant les prochains jours. Voici lesquels.

Trois jeux gratuits Epic Games Store

Distribution de cadeaux plus généreuse cette semaine. Comme chaque jeudi à 17h tapantes, de nouveaux jeux gratuits seront disponibles sur la boutique concurrente de Steam. Là où ils arrivent généralement par paire, ce sera un trio qui pourra être récupéré dès cet après-midi par tous les membres de l’Epic Games Store. Il vous reste donc quelques heures pour mettre la main sur Poker Club et Breathedge, après quoi ils seront remplacés par une nouvelle sélection. Du 4 au 11 mai 2023, ce sont donc les bien aimés Horizon Chase Turbo et Kao the Kangaroo qui seront disponibles, le tout accompagné d’Against All Odds, une sortie day one.

Against All Odds

On commence avec la sortie du jour. Dans ce jeu de plateforme compétitif, vous intégrez la Slaughter League et défiez dix autres joueurs dans des courses à pied aussi mortelles que déroutantes. Comme le dit si bien l’autre « et à la fin il n’en restera qu’un !» Pas de sentimentalisme, pas le temps de niaiser. Tous les moyens sont bons pour arriver le premier à la ligne d'arrivée, même balancer un rival dans un hachoir à viande l’air de rien. C’est une solution comme une autre.

Ce sont trois modes qui seront disponibles dans ce jeu gratuit Epic Games Store à son lancement : des courses classiques prédéfinies, un mode Endurance ou même un mode Zombie dans lequel un joueur infecté doit contaminer les autres. Un éditeur de mode libre et un éditeur de niveaux seront également mis à disposition afin de laisser les joueurs les plus sadiques et créatifs créer leurs propres courses ou événements. Un bien beau programme sur le papier donc.

Horizon Chase Turbo

Horizon Chase Turbo c’est 10/10 pour les joueurs Steam. Le jeu de course arcade ouvertement inspiré des classiques des années 90 cumule les avis extrêmement positifs. Peut-être par nostalgie tant il reprend tous les codes ayant fait la réputation des titres d'antan. Ce sont en tout 12 coupes, 48 villes, 111 circuits, 33 voitures à déverrouiller et pas moins de 12 améliorations qui sont au programme. Et pour retranscrire ce feeling des soirées passées à jouer sur le canapé chez son pote, le jeu gratuit Epic Games Store propose un mode multijoueur en local pouvant réunir jusqu'à 4 personnes. Bref encore une bonne petite production à récupérer. Si vous l’aviez loupée en décembre du moins. Le titre a en effet été l’un des nombreux cadeaux offerts lors des fêtes de fin d’année sur la boutique.

Kao the Kangaroo

Kao the Kangaroo est tout aussi bien noté sur la plateforme concurrente. Dans ce dernier jeu gratuit Epic Games Store de la semaine, le kangourou boxeur revient pour une toute nouvelle aventure inspirée des platformers à l’ancienne. L’animal aussi adorable que courageux partira cette fois en quête de réponses sur la disparition de son père et il pourra encore compter sur un casting coloré. Un périple plus dangereux que prévu et le héros devra user et abuser de ses gants magiques pour se frayer un chemin dans des environnements divers et variés. Un titre haut en couleur aux multiples défis, ennemis, énigmes et secrets qui a su conquérir les amateurs du genre.

Quels seront les prochains jeux gratuits Epic Games Store ?

Un bien beau programme donc, mais que nous réserve la semaine suivante ? Il y aura-t-il encore un trio ou retour à une sélection plus classique ? Comme d’habitude, il faudra attendre 17h00 tapantes pour le découvrir. Du moins si les prochains jeux gratuits Epic Games Store ne fuitent pas sur la Toile d’ici-là. On n’est jamais à l’abri d’une surprise.