Qui dit jeudi, dit jeu gratuit. Comme chaque semaine, les joueurs PC peuvent récupérer un ou plusieurs cadeaux via l’Epic Games Store. Cette semaine, la boutique des créateurs de Fortnite frappe fort avec non pas deux, mais trois jeux gratuits, dont un RPG culte.

C'est une routine hebdomadaire désormais. Comme chaque jeudi après-midi, il est temps d'aller récupérer ses jeux gratuits de l'Epic Games Store.

Trois jeux gratuits Epic Games Store

Dès ce 20 octobre à 17h, et jusqu'au 27 octobre, les joueurs peuvent obtenir trois nouveaux titres : Fallout 3 et Evoland Legendary Edition. Le premier est l’un des RPG les plus cultes de sa génération qui a ouvert la voie à la licence sur consoles. Il comprendra l’ensemble de toutes les mises à jour et tous les DLC parus depuis sa sortie. Autant dire que ça en fait un paquet d’heures de jeu.

L’autre jeu gratuit de la semaine en comporte en réalité deux. Il s’agit en effet d’un bundle comprenant Evoland: A Short Story of Adventure Video Games Evolution & Evoland II: A Slight Case of Spacetime Continuum Disorder. La saga d’action aventure entendait faire découvrir l'évolution du jeu vidéo à travers le temps. Ça n'a visiblement pas été une grande réussite puisqu’elle a reçu un accueil mitigé auprès des critiques. Les joueurs semblent toutefois être plus cléments et l’apprécient.

Quels sont les prochains jeux gratuits ?

Est-ce que l'éditeur américain poursuivra sur sa lancée la semaine prochaine ? Dealabs a de nouveau leaké les prochains jeux gratuits de l’Epic Games Store et il y a une sortie day one dans le lot. Fallout 3 et Evoland Legendary Edition seront en effet remplacés par Saturnalia et Warhammer 40,000: Mechanicus. Le premier se présente comme une aventure d’horreur et de survie. Tout comme les personnages d’un film, vous devrez explorez un village isolé aux rituels anciens. Ses routes labyrinthiques changeront chaque fois que vous perdrez tous vos personnages.

Warhammer 40,000: Mechanicus a quant à lui été salué par la critique et les fans. Sorti en 2018, le titre vous met à la tête de l'Adeptus Mechanicus, l’une des forces humaines les plus technologiquement avancées de l'Imperium. Jeu tactique au tour par tour oblige, chaque décision influencera le cours de votre mission. Ces deux nouveaux jeux gratuits Epic Games Store seront disponibles dès le 27 octobre à 17h.