Cela fait quelques semaines maintenant que l’Epic Games Store a enfilé son costume de Père Noël. Chaque jour, la plateforme offre un cadeau à tous les utilisateurs sans aucune contrepartie si ce n’est d’avoir un compte sur la boutique. Cette année encore, le calendrier de l’avent est bien fourni, avec des titres indépendants très qualitatifs, de très bons AAA et des productions sorties cette année. Et comme tous les ans, certains joueurs trouvent le moyen de pousser des coups de gueule à cause des quelques titres déjà offerts par le passé. Est-ce que ce sera encore le cas avec le treizième jeu gratuit Epic Games Store de Noël ? Son identité a été dévoilée à l’avance.

Voici le treizième jeu gratuit Epic Games Store de Noël

Jusqu’au 2 janvier 2025, l’EGS permettra à l’ensemble des joueurs de récupérer 16 jeux gratuits. Du moins s’ils sont assidus uniquement, puisque l’éditeur offre en réalité un cadeau par jour et qui change donc quotidiennement à 17h tapantes. Une aubaine pour les PCistes qui peuvent alors recevoir des centaines d’euros de titres indépendants, de grosses productions et d’excellents titres. Hier, la boutique a de nouveau misé sur le très bon tower defense Orcs Must Die 3, mais il sera bientôt temps qu’il laisse sa place au prochain cadeau. Dès ce lundi 30 décembre à 17h, il sera donc remplacé par une nouvelle production, qui comme d’habitude a été dévoilée avant l’heure. Le treizième jeu gratuit Epic Games Store de Noël sera donc [REDACTED].

Un cousin haut en couleur de l’horrifique The Callisto Protocol, du créateur de Dead Space, mais à la sauce, roguelike. Au cours de votre échappée de la prison de Black Iron, vous devrez massacrer des hordes de monstres, affronter les cadavres de vos propres collègues et écraser vos adversaires coûte que coûte. Atteindre la dernière capsule du pénitencier pour se faire la malle ne sera pas de tout repos, mais comme dans tout jeu du genre, la mort ne sera qu’une occasion d’apprendre. Une fois encore, ce treizième jeu gratuit Epic Games Store de Noël a reçu d’excellentes notes, aussi bien des joueurs que de la critique.

Quand sera disponible le prochain jeu gratuit ?

Un titre qui sera donc disponible du 30 au 31 décembre 2024, toujours à 17h. Passée l’heure fatidique, il sera remplacé par un autre cadeau dont l’identité reste pour l’heure mystérieuse. Nul doute que son sera lâché un peu à l’avance comme les autres. Pour mémoire, vous pouvez retrouver la liste complète des jeux gratuits offerts sur l’Epic Games Store au cours de ce calendrier de l’avent sur notre article récapitulatif. Il est constamment mis à jour au fur et à mesure de l’avancée de l’événement, et ce, dès que notre leaker français lâche le nom du suivant.

Source : Billbil-Kun