Une fois de plus, l'Epic Games Store permet de récupérer gratuitement des jeux. Par contre, il va falloir faire très vite pour en profiter. On vous dit tout sur le sujet.

Jusqu'au 29 août à 17 heures, l'Epic Games Store offre aux joueurs la possibilité de découvrir gratuitement deux jeux de qualité. L'un d'eux aura très vite fait de vous mettre la chair de poule, même si nous sommes encore, à l’heure actuelle, dans la chaleur du mois d'août.

Deux jeux gratuits sur l'Epic Games Store, il ne reste plus beaucoup de temps

Le premier d'entre eux gratuit sur l'Epic Games Store est The Callisto Protocol. Un jeu d'horreur et de survie développé par Striking Distance Studios. Le jeu se déroule dans un environnement spatial oppressant, où le joueur incarne Jacob Lee, un détenu de la prison de Fer Noir sur Callisto, l'une des lunes de Jupiter. Alors qu'une mystérieuse épidémie transforme les autres détenus en créatures terrifiantes, Jacob doit lutter pour sa survie en explorant la prison, en résolvant des énigmes et en affrontant des ennemis impitoyables.

Le jeu se distingue par son ambiance sombre et immersive. Inspirée de classiques du genre comme Dead Space. Les mécaniques de jeu mettent l'accent sur la gestion des ressources, le combat rapproché et l'exploration minutieuse de l'environnement. Sur Gameblog, dans notre test, nous avions souligné la qualité des graphismes, l'intensité de l'atmosphère et la brutalité des combats. Le jeu se récupère ici sur l'EGS. Ce n'est pas encore Halloween, loin de là, mais pourquoi ne pas se donner un petit frisson ? Surtout que c'est gratuit...

Changement de ton

Le second jeu sur l'Epic Games Store est Gigantic: Rampage Edition. Un jeu d'action-aventure qui se distingue par son gameplay dynamique et ses combats à grande échelle. Développé par Motiga, ce jeu met en scène des affrontements massifs entre des équipes de héros contrôlés par les joueurs et des créatures géantes, appelées "Gardians". Les joueurs doivent travailler ensemble pour contrôler des points stratégiques sur la carte et invoquer leur Gardien pour anéantir l'équipe adverse.

Le style graphique de Gigantic est coloré et stylisé. Avec un accent sur la fluidité des animations et des combats rapides. Le jeu a été salué pour son gameplay accessible, tout en offrant une profondeur stratégique pour les joueurs plus expérimentés. Vous pouvez récupérer le jeu sur ce lien. C'est vraiment un style différent de The Callisto Protocol, donc si vous n'avez pas envie de trop suer dans le noir, c'est peut-être un meilleur choix pour vous. Ou pas.

