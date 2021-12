Croyez-le ou non, mais c'est la saison des fêtes. Enfin, il paraît. Epic Games Store l'a évidemment bien compris, et nous régale cette semaine encore d'un nouveau titre... de qualité internationale.

Comme l'an dernier, plusieurs jeux gratuits seront à retrouver sur l'Epic Games Store, entre maintenant et la première semaine du jour de l'an. Et comme l'an dernier, il y aura quelques pépites dans le lot. On commence d'ailleurs avec l'une d'entre elles (l'offre a déjà expiré).

Comme l'écrivait Romain "M" la semaine dernière, le leaker qui répond au pseudonyme de Billbil-kun avait vu juste. Le premier jeu de la longue liste prévue par le site, est bel et bien Shenmue III. Ce dernier est donc offert aux abonnés de l'Epic Games Store, pour une durée de 24 heures seulement. Eh oui, ceci s'enchaine allègrement.

Une longue liste épistolaire

Pour celle set ceux qui auraient oublié, sachez que la liste du leaker en question fait état de 15 jeux gratos d'ici à début 2022. Voici comment tout ceci devrait se goupiller, avec de nombreuses cases vides pour ne pas se faire spoiler en ces périodes de fêtes.

16 décembre à 17h au 17 décembre 2021 à 16h59 :‌ Shenmue III

17 décembre à 17h au 18 décembre 2021 à 16h59 : Neon Abyss

18 décembre à 17h au 19 décembre 2021 à 16h59

19 décembre à 17h au 20 décembre 2021 à 16h59

20 décembre à 17h au 21 décembre 2021 à 16h59

21 décembre à 17h au 22 décembre 2021 à 16h59

22 décembre à 17h au 23 décembre 2021 à 16h59

23 décembre à 17h au 24 décembre 2021 à 16h59

24 décembre à 17h au 25 décembre 2021 à 16h59

25 décembre à 17h au 26 décembre 2021 à 16h59

26 décembre à 17h au 27 décembre 2021 à 16h59

27 décembre à 17h au 28 décembre 2021 à 16h59

28 décembre à 17h au 29 décembre 2021 à 16h59

29 décembre à 17h au 30 décembre 2021 à 16h59

30 décembre à 17h au 06 janvier 2022 à 16h59

On connaît donc le premier d'entre eux, mais également le second, puisqu'il vient d'apparaître ce 17 décembre 2021. Il s'agit de Neon Abyss.

Incarnez qui vous voulez

Incarnez Ryo Hazuki, un adepte d'arts martiaux japonais de 18 ans déterminé à venger la mort de son père.Dans ce troisième volet de la légendaire saga Shenmue, Ryo tente de résoudre le mystère du Miroir du phénix, un artéfact recherché par l'assassin de son père. Sa quête le plonge au cœur d'une représentation immersive de la Chine rurale, à l'activité débordante et aux paysages à couper le souffle.

L'aventure de Ryo l'entraîne dans des villes et des villages montagnards où il pourra approfondir son entraînement, s'essayer aux jeux d'argent, jouer à des jeux d'arcade ou travailler à mi-temps tout en continuant à remonter la piste de ceux qui connaissent les secrets du Miroir du phénix.

Pour la suite, vous savez ce qu'il vous reste à faire...