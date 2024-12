Nouveau jour, nouveau jeu gratuit sur l’Epic Games Store. La boutique des créateurs de Fortnite enchaîne les productions très appréciées et de genre variés depuis le début des festivités. Certains habitués pestent que ça manque de grands noms pour l’heure, mais tous les espoirs sont placés aux titres offerts lors des dates clés. Quel sera donc le programme pour ce jour de réveillon ? Le septième jeu gratuit Epic Games Store de Noël a lui aussi déjà leaké, et il faut s’attendre à une petite pépite.

Le septième jeu gratuit Epic Games Store déjà connu

Jusqu’au 2 janvier 2025, 16 jeux gratuits sont à récupérer sur l’Epic Games Store, soit un par jour. Après presque une semaine de festivités, les joueurs PC ont déjà pu mettre la main sur de très bons titres, mais pas forcément les plus connus. Impossible en revanche de ne pas souligner la volonté de l’éditeur à corriger l’une des plus grosses plaintes du calendrier de l’avent précédent : il n’y a presque pas de cadeaux déjà offerts par le passé. Le septième jeu gratuit de Noël de l’Epic Games Store va-t-il faire exception ? C’est un grand nom. Selon les leakers habituels, dont notre valeur sure nationale Billbil-Kun, le cadeau du jour ne serait autre que Dredge, ou l'un des meilleurs jeux indépendants de 2023.

Une petite sensation indépendante qui était passée sous de nombreux radars en raison d’un calendrier de sorties bien chargé à l’époque, mais qui avait clairement su séduire de nombreux joueurs. Il faut dire que le jeu de Black Salt Games avait ce petit quelque chose pour nous happer dans son univers. Dans ce jeu de pêche atypique, vous vous égarez dans un mystérieux archipel où les poissons sont bien plus monstrueux que ceux que l’on connaît. Ce septième jeu gratuit de Noël de l’Epic Games Store vous invitera donc à mener votre petite barque à la recherche des secrets des océans, mais une fois que la proie mord à l’hameçon rien ne garantit que ce soit de tout repos. L’ambiance, clairement inspirée de l’univers Lovecraft, y est lourde et le voyage d’autant plus marquant.

Quand sera disponible ce jeu gratuit ?

Un voyage marquant à découvrir donc dès ce 24 décembre à 17h00 tapantes, heure à laquelle votre cadeau du jour sera disponible. Pour vous donner un ordre d’idée de l’engouement autour de Dredge, il cumule sur la plateforme concurrence plus de 30 000 avis extrêmement positifs, c’est dire ! Vous aurez ainsi jusqu’au 25 décembre à 16h59 pour le récupérer, après quoi il cédera sa place à un nouveau cadeau encore mystérieux. Pour découvrir la liste complète des titres offerts sur l'Epic Games Store au cours de ce calendrier de l'avent, rendez-vous sur l’article récapitulatif. Il sera mis à jour au fur et à mesure de l'avancée du calendrier de l'avent, et ce, dès que leakers sûrs lâcheront les prochains noms avec un peu d’avance.