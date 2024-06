Pour les passionnés de jeux vidéo, voici une nouvelle qui devrait ravir les amateurs de vitesse et d'adrénaline. Redout 2, le jeu de course futuriste tant, est actuellement disponible gratuitement sur l'Epic Games Store. Cette offre spéciale, qui se termine le 20 juin à 17h00, permet aux joueurs d'ajouter ce titre à leur bibliothèque sans débourser un centime.

Un peu de vitesse sur l'Epic Games Store

Redout 2 est la suite du célèbre jeu de course Redout, développé par 34BigThings. Connu pour ses courses à grande vitesse, ses graphismes et son gameplay exigeant, Redout 2 pousse encore plus loin les limites du genre. Les joueurs se retrouvent dans des courses effrénées à travers des circuits futuristes, où chaque virage et chaque saut requièrent une précision millimétrée.

Le jeu propose une vaste gamme de véhicules personnalisables, chacun avec ses propres caractéristiques et améliorations. Les joueurs peuvent ainsi adapter leur machine à leur style de conduite et aux défis spécifiques de chaque circuit. Avec des modes de jeu variés, allant des courses classiques aux défis de survie en passant par des épreuves contre la montre, Redout 2 offre une expérience complète et intense. Parfait pour se défouler sur l'Epic Games Store.

L'un des arguments les plus convaincants est évidemment le prix. Habituellement payant, Redout 2 est disponible gratuitement jusqu'au 20 juin à 17h00. C'est une occasion unique de découvrir ce jeu sans aucun investissement financier.