Les créateurs de Fortnite ne lésinent pas sur les moyens pour promouvoir sa boutique PC. Le jeudi après-midi attire les foules toutes les semaines, puisque l’Epic Games Store offre un ou plusieurs jeux gratuits. Jusqu’au 1er décembre par exemple, vous pouvez récupérer Star Wars Squadrons, le jeu solo comme multi qui vous met dans la peau d’un pilote de chasseurs. Cependant, chaque année l’éditeur marque le coup pour les fêtes avec son propre calendrier de l'avent. Comme on pouvait s’y attendre, il renouvellera l’opération cette année.

15 jeux gratuits Epic Games Store pour Noël

Noël approche à grands pas. Les films gnangnans, les repas de famille, les cadeaux par milliers et l’Epic Games Store qui devient le Papa Noël le temps de quelques jours. Comme chaque année, la boutique compte bien récompenser les joueurs les plus sages en offrant un jeu gratuit par jour pour célébrer les fêtes de fin d’année comme il se doit. Selon le leaker Billbil-Kun (via Dealabs), l’éditeur américain reconduira sa célèbre opération cette année quelque part entre le 15 décembre 2022 et le 10 janvier 2023.

Un rendez-vous à ne pas manquer, car la boutique se montre particulièrement généreuse pendant cette période. L’année dernière, l’événement avait eu lieu du 16 au 31 décembre 2021 avec un jeu gratuit chaque jour sur l’Epic Games Store. Il y avait de beaux cadeaux dans le lot, comme Shenmue 3, Neon Abyss, Vampyr, Prey, Control Pathfinder: Kingmaker – Enhanced Plus Edition ou encore Tomb Raider Trilogy. On devrait donc encore avoir de belles surprises parmi les 15 jeux gratuits de l’EGS cette année encore, reste à patienter pour savoir lesquels. Toutefois, la liste se retrouve très souvent à l'avance sur la Toile. On surveillera ça de très près.