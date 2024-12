Dernière ligne droite avant 2025, mais les festivités continuent sur l’Epic Games Store. Comme tous les ans, la boutique des créateurs de Fortnite marque l’occasion avec son propre calendrier de l’avent. Un événement désormais incontournable pour les joueurs PC et ceux à en devenir puisque chaque jour, il permet de récupérer un nouveau jeu gratuit. Pas besoin d’abonnement, pas de condition cachée, pas d’entourloupe. Un simple compte sur la plateforme suffit pour récupérer les 16 cadeaux offerts. Cette année a eu un bon démarrage et a vu son lot de très bonnes productions en leur genre défiler. Control et Ghostrunner 2 sont venus marquer la période de Noël et l’éditeur semblait partir sur sa lancée pour offrir de plus gros titres. Qui aura la lourde tâche de succéder à Hot Wheels Unleashed ? L’identité du onzième jeu gratuit Epic Games Store de Noël a été dévoilée un peu avant l’heure.

Le onzième jeu gratuit Epic Games Store de Noël déjà connu

Les jours défilent, et les jeux gratuits EGS avec. Depuis plus d’une semaine maintenant, la plateforme distribue des cadeaux à qui le veut. L’événement a déjà permis aux joueurs les plus assidus de mettre la main sur de belles productions dont The Lord of the Rings: Return to Moria sorti cette année, la sensation Vampire Survivors ou encore l’excellent titre indépendant Dredge pour ne citer qu’eux. Quand on regarde la qualité des titres proposés, ce calendrier de l’avent de 2024 fait fort, même si malheureusement certains trouveront toujours à redire alors qu’ils n’ont pas besoin de débourser un seul centime. Hot Wheels Unleashed est en ce moment à l’honneur jusqu’à ce samedi 28 décembre à 17h. Passé ce délai il sera remplacé par un autre cadeau et on sait déjà quel sera le onzième jeu gratuit Epic Games Store de Noël.

C'est une nouvelle fois le datamineur Billbil-Kun qui a lâché le nom à l'avance : KILL KNIGHT. Une petite tuerie en son genre, qui prend la forme d’un bullet hell en 2D inspiré des jeux d'arcade. Sorti il y a quelques mois seulement, le titre vous met dans la peau d’ un chevalier condamné à souffrir éternellement dans une arène cabalistique. Valsez avec la mort dans les Abysses, et découvrez la multitude de subtilités dissimulées du gameplay. Exploitez les faiblesses de l'ennemi, effectuez des exécutions brutales, parcourez votre arsenal pour gérer vos ressources stratégiquement, et déchaînez les explosions de votre rage destructrice pour faire pencher la balance. Chaque affrontement est un témoignage de votre talent. Ce onzième jeu gratuit Epic Games Store de Noël a eu son petit effet sur les amateurs du genre, en attestent les milliers d’avis très positifs qui saluent sa direction artistique et son gameplay addictif.

Quand sera disponible ce nouveau jeu gratuit ?

Ce onzième jeu gratuit Epic Games Store sera donc disponible du 28 au 29 décembre 2024, toujours à 17h tapantes. Pour la suite ? C’est le mystère pour le moment, mais on ne doute pas que notre datamineur national révèlera la suite du programme dès qu’il aura l’information. Pour rester informés, nous vous invitons à consulter notre liste des 16 jeux gratuits Epic Games Store. Elle est constamment mise à jour dès qu’un leak tombe.